Affiche des fêtes de Bayonne: à vous de choisir

Bayonne, France

C'est la dernière étape avant que l'affiche des fêtes de Bayonne soit imprimée à des milliers d'exemplaires. Jusqu'au 3 mars tout le monde peut voter (en suivant ce lien) et choisir l'affiche lauréate. Il a d'abord fallu envoyer un dossier de présentation de son "univers créatif" avant le 26 novembre. La mairie en a reçu 117 et a retenu 5 artistes parmi eux , invités à dessiner une affiche.

Les débats sont rudes

Les auteurs choisis s'appellent Marion Arbona, Pierre Bléhaut, Geoffroy Dromard, Marjorie Goalard et Sophie Torres, ils sont bordelais, landais ou encore parisienne. Le vote du public compter pour moitié de la note, l'autre moitié ce'st la commission extra-municipale. Et là, les débats sont enlevés, révèle l'adjoint à la culture Yves Ugalde, parfois plus chauds qu'en conseil municipal! C'est qu'on touche au cœur de la fibre de l'essence bayonnaise. "Quand on sort du conseil municipal, on peut penser que les enjeux de la ville sont ailleurs, mais force est de constater que quand on aborde le sujet des fêtes, les débats sont rudes".

Yves Ugalde: "on s'est opposé sur le clivage très net de l'inspiration saezienne". Copier

Seuls trois des dessinateurs étaient présents lors de la présentation officielle au Musée Basque © Radio France - Bixente Vrignon

Des emojis et de l'émotion

Les dessinateurs eux, ont un lien plus ou moins proche avec les fêtes. Sophie Torres, parisienne et benjamine du concours à 22 ans, n'a jamais "fait les fêtes", mais elle explique "je me suis nourrie d'images d'Arnaud Saez (l'affichiste traditionnel). J'ai voulu lui rendre hommage en le remettant au goût du jour". Le landais Pierre Bléhaut, lui, a voulu "représenter l'esprit de ces fêtes si particulières et des valeurs basques, avec des personnages qui ressemblent à des émoticônes simplifiés". Bordelaise, Marjorie Goalard n'oublie pas que ses racines sont bayonnais: "les fêtes de Bayonne je les fais depuis toute petite: c'est un moment de rassemblement et de communion et je voulais qu'il y ait cette mixité dans mon affiche".

Le dessinateur de l'affiche gagnante recevra 4.000€, les quatre autres participants 500€ chacun.