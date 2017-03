Affiche du Festival de Cannes : une "fausse polémique", selon Claudia Cardinale

Claudia Cardinale a dénoncé mercredi soir une "fausse polémique", en réponse aux critiques lancées contre l'affiche du 70e Festival de Cannes. Dessus, une photo de l'actrice largement retouchée, notamment pour l'amincir.

Virevoltante et légère... Trop légère ? Depuis la diffusion mercredi de l'affiche du prochain Festival de Cannes, la photo largement retouchée de Claudia Cardinale suscitait de nombreuses réactions. "Fausse polémique", estime la comédienne.

"C'est une sublimation"

"Il s'agit d'une affiche, qui au-delà de me représenter, représente une danse, un envol", explique-t-elle. "Cette image a été retouchée pour accentuer cet effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé ; c'est une sublimation", ajoute Claudia Cardinale dans un communiqué.

Le souci de réalisme n'a pas lieu d'être ici et, féministe convaincue, je n'y vois aucune atteinte au corps de la femme" - Claudia Cardinale

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, a regretté une "polémique ridicule".

Des kilos en moins

D'abord repérées par des internautes, les nombreuses retouches apportées au cliché original ont par la suite été montrées du doigts par des associations féministes. En effet, l'image de Claudia Cardinale a été amincie. Tour de taille, buste, jambes, même les pieds sont affinés grâce à Photoshop.

On se rend mieux compte en gif de toutes les retouches faites sur la photo de Claudia Cardinale. #Cannes2017 pic.twitter.com/Qf2U8ANdSK — David Honnorat (@IMtheRookie) March 29, 2017

L'association Osez le féminisme ! a notamment estimé que "vouloir lui retirer des kilos" était "scandaleux".