Fêtes de Bayonne 2022 : c'est l'affiche d'Amets Azcue qui a été choisie

Ca y est, on connait l'affiche des Fêtes de Bayonne 2022. Ce mardi 1er mars, la mairie de Bayonne a dévoilé l'affiche gagnante. C'est celle d'Amets Azcue de Souraïde qui a remporté les suffrages. Cette année encore, Bayonnais et non Bayonnais ont pu voter en ligne et en présentiel à l'Office de tourisme de la ville et au Musée basque pour désigner leur préférée parmi les six affiches présélectionnées.

L'affiche d'Amets Azcue représentera donc officiellement les Fêtes de Bayonne 2022 qui doivent se tenir du mercredi 27 Juillet au dimanche 31 Juillet. Outre l'affiche en elle même qui sera en vente, on pourra la retrouver également sur tout le merchandising autour des Fêtes : mugs, t-shirt, etc.

Les élus bayonnais et l'illustratrice Amets Azcue autour de l'affiche des Fêtes de Bayonne 2022 © Radio France - Anthony Michel

Cette année, le nombre de votants a explosé, 16.898 personnes ont exprimé leur choix, soit une augmentation de 58% par rapport à 2019, date de la dernière édition des Fêtes de Bayonne avant leurs annulations pour cause de Covid-19. Un engouement qui dépasse les frontières de la ville, puisque seuls 20% des votants sont Bayonnais, beaucoup de personnes se sont exprimées du reste de la France, métropole et outre-mer ainsi que depuis le Canada, le Mexique, l'Australie, l'Italie ou encore l'Allemagne et le Maroc.