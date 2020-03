Pour cause de coronavirus, le match de play-offs de division 1 de hockey se joue ce mercredi dans un patinoire qui ne sera pas pleine. Le club applique les consignes strictes du gouvernement, en limitant l'affluence à mille personnes.

Affluence limitée pour le match de hockey Tours-Caen pour cause de coronavirus

La Préfecture d'Indre-et-Loire a recensé 20 événements publics qui devraient attirer plus de 1000 personnes, d'ici fin mars. En raison de la propagation du Covid-19, les organisateurs ont deux choix :

Annuler ou reporter l'événement

Maintenir cet événement en s'assurant de ne pas dépasser cette jauge de 1 000 personnes. Dans ce cas-là, la Préfecture procédera à des contrôles, le Jour-J, pour vérifier que ce nombre n'est pas dépassé. En cas d'infraction, la fin immédiate de l'événement sera imposée.

La Préfecture peut aussi décider d'interdire des rassemblements plus petits, en fonction de la composition de l'assistance (par exemple, si certains participants reviennent d'un foyer de contamination).

Seuls échappent à cette nouvelle disposition parue mardi au Journal Officiel les événements indispensables à la continuité de la nation, c'est à dire les manifestations (qui restent possibles une fois déclarées), les concours de recrutement et les meetings politiques. La Préfète examinera chaque demande au cas par cas.

Les dirigeants des remparts de Tours ont choisi de jouer le match en limitant l'affluence

Après deux défaites lors des matches 1 et 2, les Remparts de Tours accueillent ce mercredi soir à la patinoire les Drakkars de Caen en 1/4 de finale de division 1. Comme pour tous les rassemblements, le club de hockey tourangeau applique pour cette rencontre le principe décidé par le gouvernement, en l'occurrence une jauge qui n’excède pas les mille personnes dans l'enceinte. Avant de faire entrer les spectateurs, le club va d'abord compter les joueurs, les staffs, les officiels, les bénévoles et les agents de sécurité. A partir de là, la patinoire sera ouverte aux spectateurs. Il n'y aura qu'une seule file d'attente. Quand le seuil des mille personnes sera atteint, la patinoire sera alors fermée. Plus de la moitié des gradins de la patinoire sera donc vide pour cette rencontre capitale. En cas de succès des Remparts, le match 4 sera disputé jeudi, sur le principe de précaution.

Pour l'heure, les play-offs de Division 1 ne sont pas concernés par la décision de la fédération française de hockey. Dans la nuit de lundi à mardi, elle a annoncé la suspension des play-offs de Ligue Magnus, l'élite du hockey français.