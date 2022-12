Affluence record à la maison médicale de garde de Perpignan

Dans le couloir de la maison médicale de garde la file d'attente s'allonge. Des hommes, des femmes et des enfants de tous les âges, venus du département entier dans l'espoir de voir un médecin.

Car en cette période de fêtes de fin d'année trouver un rendez-vous chez un médecin c'est un peu mission impossible. Marc, la cinquantaine, habite dans un tout petit village à 30 kilomètres de Perpignan il a été obligé de venir jusqu'à la maison de garde pour voir un médecin : "je suis malade, j'ai sans doute une bronchite et ma fille a une migraine ophtalmique. On a tout essayé, elle a mal aux yeux, à la tête, elle a envie de s'arracher les yeux. Je n'ai pas trouvé de rendez-vous près de chez moi, tous les médecins sont surbookés, SOS médecins ne se déplace pas chez nous, on a dû venir à Perpignan."

Même son de cloche pour cette mère de famille, sa fille de 8 ans a plus de 39 de fièvre depuis le matin. Elle a tout essayé en vain : "mon médecin est en vacances et n'est pas remplacé. Je n'ai pas trouvé de rendez-vous chez un autre médecin sur Doctolib. Je ne voulais pas aller aux urgences, il ne me reste plus que cette option si je veux voir un médecin."

Chaque année + 25% de consultation à la maison de garde

Doctolib, la téléconsultation, SOS médecins, le SAMU, les patients interrogés ont pour beaucoup quasiment tout essayé avant d'arriver à la maison de garde de Perpignan. Comme chaque année, en ces fêtes de fin d'année, le nombre de patients augmentent.

Plusieurs explications à cela selon le médecin et président de l'association de la maison médicale de garde de Perpignan, Jacques Rambeau : "de nombreux médecins partent en vacances en cette période et ne sont pas remplacés et puis c'est lié plus généralement au manque de médecins en première ligne. Ceux qui restent ne peuvent pas faire face."

En moyenne les médecins du centre reçoivent chaque soir pendant ces vacances de Noël près de 120 patients contre 75 habituellement. Chaque année l'affluence augmente de près de 25% selon le président de la maison de garde : "c'est un problème chronique, cela fait des années qu'on alerte en disant on va droit dans le mur et ça y est, on y est dans le mur. Je pense que la grève est un épiphénomène même s'il y a un impact certain puisque tout le système est sous tension."

Les médecins de la maison médicale de garde de Perpignan ont reçu 36.000 patients pendant l'année 2021, cette année on s'approchera plutôt des 40.000 selon le président du centre, Jacques Rambeau.