Affluence record au service des cartes d'identité à la mairie de Carentan-les-Marais

La mairie est submergée depuis le début de l'année par les demandes de cartes d'identité. La ville est la seule de son secteur à les délivrer et on vient de loin pour faire ces documents affirme la maire adjointe Annie-France Fossard. Elle était l'invitée de France Bleu Cotentin ce lundi matin.

Carentan, France

Depuis que les cartes d'identité sont passées à l'ère biométrique, le nombre de mairies qui réalisent ces documents ont été restreintes. La commune nouvelle de Carentan-les-Marais est la seule de son secteur a être équipée mais elle est aussi l'une des rares où l'on peut venir sans rendez-vous. C'est sans doute ce qui existe cette affluence record, explique Annie-France Fossard. "C'était un choix au départ parce qu'on est service public et qu'on accueille tout le monde dans la mesure de nos possibilités".

Au mois de janvier, nous avons traité 571 dossiers pour des cartes d'identité et passeports contre 240 en janvier 2018. C'est une hausse de 138 %. Et ce sera encore plus pour les mois de février.

"On accueille bien sûr des habitants de la commune nouvelle, mais aussi des gens du département voisin du Calvados ainsi que de Saint-Lô, Cherbourg ou Coutances. On a même des parisiens qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous chez eux et profitent de leurs séjours chez nous pour refaire leurs papiers. Il faut dire que lorsqu'on pense à refaire sa carte d'identité, il y a parfois urgence pour des examens ou partir à l'étranger".

Carentan-les-Marais n'a pas pour l'instant qu'un seul appareil sur son territoire, mais espère en obtenir un second pour l'installer prochainement à la mairie de Saint-Hilaire-Petitville.