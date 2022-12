Affluence record sur les marchés de Noël de Vendée

Les célèbres marchés de Noël de Tiffauges et Maillezais en Vendée ont enregistré cette année une affluence record.

81.500 visiteurs ont été enregistrés sur les 2 derniers week-end à Tiffauges (29% de plus que les années passées). Et 48. 500 visiteurs au total pour la Foire de Noël de Maillezais, soit 36 % de plus se réjouit le département de Vendée organisateur.

Le sapin composé de plusieurs dizaines de sapins de Noël place Napoléon à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

A La Roche-sur-Yon le marché gourmand et des créateurs est ouvert place Napoléon jusqu'au 23 décembre de 12h à 19h et les vendredis, samedi et dimanche de 10h à 20h30.