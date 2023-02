Afflux record des plus pauvres vers les associations, "du jamais-vu" dans les Pyrénées-Orientales

"L'augmentation du nombre de bénéficiaires au Secours populaire des Pyrénées-Orientales, c'est environ 10 personnes supplémentaires par jour ces deniers mois. C'est du jamais-vu", confirme la directrice Sandrine Da Silva, ce lundi matin sur France Bleu Roussillon. Pour la plupart des nouveaux bénéficiaires, ce sont leurs premières visites dans des associations d'aide alimentaire. "Des familles monoparentales, des familles avec deux salaires au sein du couple, des jeunes aussi... Tous se retrouvent en difficulté face à l'inflation et aux prix de l'énergie."

ⓘ Publicité

D'autres associations locales constatent la même augmentation spectaculaire. À l'association Oasis, à Perpignan, 200 personnes supplémentaires bénéficient désormais des colis hebdomadaires. "Nous avons même une liste d'attente", ajoute Emma Bezo, la secrétaire.

Davantage de bénéficiaires, moins de produits dans les colis

L'autre constat des associations, c'est la hausse des prix des produits alimentaires auprès des fournisseurs. "Le café, par exemple, que nous payions 2,60 euros le kilos l'an dernier, coûte désormais 8 euros. C'est énorme, et on risque de ne plus distribuer de café", constate Sandrine Da Silva.