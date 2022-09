Affrontements à Rennes : autour du square Ligot, des nuisances en permanence pour les riverains

Dans la nuit du jeudi au vendredi 30 septembre 2022, une centaine de fêtards et des policiers se sont violemment affrontés, dans le centre-ville de Rennes, jusqu'à 1h du matin. Au départ, une centaine de personnes s'étaient rassemblées, près de la place Sainte-Anne, au Square Claude Ligot. Un parc agréable dans lequel des fêtes sauvages sont régulièrement organisées depuis des années, en fin de semaine. Si bien que les habitants du quartier ont presque appris à vivre avec.

Des tags inscrits dans la nuit, et effacés dès le lendemain matin © Radio France - Clara GUICHON

Des nuisances sonores

La première des nuisances est sonore. "On met des boules Quies pour dormir, sinon on s'en sort pas", rit un habitant. Une voisine, âgée de 75 ans, a une technique plus radicale : "Les chambres donnent sur la rue, le salon sur le patio, à l'intérieur. Alors la nuit, je prends mon duvet, et je vais dormir dans le salon, dans le fauteuil ou par terre."

Elle a emménagé ici il y a 3 ans et n'envisage donc pas de refaire ses cartons toute suite. Pourtant, elle est excédée, appelle régulièrement la police et juge que cette dernière n'est pas à la hauteur. "Une fois, je les ai appelés vers 1h du matin, raconte-t-elle. Ils m'ont dit qu'ils étaient sur place alors que c'était faux. Les journaux ont dit que tout était revenu au calme vers minuit alors que ça a duré jusqu'à 5h du matin."

Certains ont même déjà été pris à partie, comme Freud, un étudiant qui habite en face du square. Un soir, il a été suivi par l'un de ces fêtards. "Quand je suis rentré dans mon immeuble, une bouteille en verre a explosé par terre, au pied de la porte." L'une des solutions, selon des habitants, serait que le lieu de rendez-vous, le square, soit fermé la nuit.

à lire aussi Rennes : de violents affrontements éclatent dans le centre-ville jeudi soir

Le reportage de France Bleu Armorique Copier