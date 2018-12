Affrontements entre gendarmes et lycéens à Avignon

Avignon, France

Les lycéens restent mobilisés : le syndicat UNL annonce un "mardi noir" avec des mobilisations dans de nombreux lycées le mardi 11 décembre pour dénoncer Parcoursup, la réforme du bac ou la mise en place du service national universel. Lundi, les lycéens s'étaient déjà rassemblés à Cavaillon pour tenter de bloquer le lycée Ismaël Dauphin. À Orange, les élèves de lycées de l'Arc, du lycée Aristide-Briand et du lycée de l'Argensol défilaient hier matin pour rejoindre les gilets jaunes aux barrages de l'autoroute. Le principal point d'affrontement entre gendarmes mobiles et lycéens était à Avignon devant le lycée Philippe de Girard. Neuf personnes ont été interpellées, mais le mouvement a du mal à s'organiser.

Meilleur repas à la cantine et moins de devoirs

Jet de pierres ramassées sur le chantier du tramway, puis répliques avec des grenades lacrymogènes des gendarmes mobiles entre les immeubles, parmi les habitants qui font leurs courses : la matinée de lundi a été un jeu du chat et de la souris entre les lycéens et les forces de l'ordre. Difficile de trouver un porte-parole cohérent et des revendications claires parmi les lycéens. Dans le brouhaha sur le trottoir, un lycéen tente d'énumérer pourquoi ils sont dans la rue : "meilleur repas à la cantine, moins de devoirs, le bac gratuit" Ils sont aussi "contre la réforme du bac" et un peu "pour les gilets jaunes". Dans la cohue, ce discours est émaillé de quelques "dédicaces à la Rocade".

Interpellé alors qu'il demande aux jeunes de rentrer chez eux

Depuis plusieurs jours, Abdel Zahiri observe la tension entre gendarmes mobiles et lycéens. Cet avignonnais a participé aux mouvements des quartiers en 2005. Il constate "un ras le bol qui n'est pas fiscal : un ras le bol des gens à part, ces jeunes des quartiers ni français, ni maghrébins". Abdel Zahiri redoute que ce malaise fasse monter la violence. il lance un appel aux jeunes : "rentrez chez vous" et incite les parents des élèves à "prendre leurs responsabilité et venir devant le lycée pour ne pas pleurer une bavure car ces gosses n'ont pas à être dans la rue à tout casser".

Malgré cet appel, Abdel Zahiri a été interpellé lundi à Avignon alors qu'il filmait et diffusait sur Facebook les heurts entre gendarmes et lycéens. Après plusieurs heures de garde à vue, il a été remis en liberté en début de soirée.

Les lycéens demandent de meilleurs repas, moins de devoirs et dédicaces à la Rocade Copier

Nuage de gaz lacrymogènes sur l'avenue de Tarascon à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Tentative de barrage des lycéens à l’intersection de la rocade et de l'avenue de Tarascon à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Il souhaitait appeler au calme en filmant en direct sur Facebook, Abdel Zahiri a été interpellé © Radio France - Philippe Paupert