Affrontements entre gilets jaunes et gendarmes au Boulou

L'acte 26 des gilets jaunes a été particulièrement tendu ce samedi 11 mai au Boulou (Pyrénées-Orientales). Les manifestants avaient prévu de faire un barrage filtrant au niveau de la barrière du péage de l'A9 mais des affrontements ont eu lieu entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre.

Boulou, France

L'acte 26 des gilets jaunes a été particulièrement tendu ce samedi au Boulou. Les manifestants souhaitaient accéder au péage de l'A9 pour ralentir la circulation entre la France et l'Espagne. Un gros dispositif de sécurité a été déployé avec deux blindés de la gendarmerie et un escadron de gendarmes mobiles, ce qui a permis d'éviter le blocage de l'autoroute. Les gilets jaunes étaient entre 200 et 250, certains sont venus de Carcassonne, Toulouse ou encore Béziers, parmi eux il y avait aussi des casseurs, une vingtaine selon la gendarmerie.

Affrontements entre manifestants et forces de l'ordre

En milieu d'après-midi, des affrontements ont éclaté à proximité du rond-point de la caserne de pompiers. Les gilets jaunes, parfois des casseurs, ont lancé des mortiers sur les forces de l'ordre, qui eux, ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu de blessés mais six personnes ont été interpellées selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. Parmi elles, trois vont passer en comparution immédiate ce dimanche pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et dissimulation du visage". Une personne reste en garde à vue jusqu'à lundi. Un mineur de 17 ans, va être convoqué devant le juge pour enfants et le dernier manifestant interpellé samedi a été relâché.

Face-à-face entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre © Radio France - Colline Rigaut