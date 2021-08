Afghanistan : les rapatriés sont "dans un état de stress important" quand ils arrivent en France

Les premiers rapatriés d'Afghanistan sont arrivés en France, dans l'après-midi ce mardi 17 août. Ils étaient 41 ressortissants français et étrangers à atterrir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Premier avion militaire spécialement affrété. A leur arrivée, le psychologue Fabrice Viel, du Centre d'urgence médico-psychologique de Seine-Saint-Denis, était présent pour les prendre en charge. Sur France Bleu Paris, il souligne l'importance de les accueillir dans un environnement apaisant alors que certains expatriés ont vécu des traumatismes en Afghanistan.

"Ils ont le sentiment d'abandonner leur famille"

A l'arrivée en France, l'état de stress qui varie si c'est un retour dans le pays d'origine ou une arrivée dans un pays étranger, explique Fabrice Viel. "Avec un besoin de sécurité et de maîtriser ce qu'il se passe autour d'eux. Ils ont tous beaucoup perdu. Parfois ils ont le sentiment d'abandonner leur famille, leurs amis et il y a une forte culpabilité. Tout ça dans un moment de stress important où ils se sentent en insécurité. Il faut se concentrer sur toutes les démarches à venir (l'entrée sur le territoire, les vaccinations, etc.) pour pouvoir trouver un lieu où il seront enfin apaisés."

Certains d'entre eux ont vécu un trauma immédiat ou pas.

Il y a donc, selon le psychologue, ceux qui atterrissent dans un état d'apaisement, et ceux qui sont en l'hypervigilance. "Certains nous sont signalés par les médecins militaires qui les ont vu à Abu Dhabi pour faire des évaluations somatiques avant de rentrer en France. L'essentiel de notre travail est de faire de l'accueil pour évaluer leur état de santé et faire de la prévention quant aux symptômes possibles qui pourraient apparaître. Certains d'entre eux ont vécu un trauma immédiat ou pas."

Un accompagnement psychologique bien développé en France

Pour les prendre en charge, Fabrice Viel assure que le réseau de psychologues et de psychiatres est bien développé en France. "Tous les départements ont des cellules d'urgence médico-psychologiques puis des centres régionaux de psycho-traumatisme qui prennent le relais sur le long terme. Donc il y a un réseau, qui est en construction mais déjà bien développé, sur l'ensemble du territoire."