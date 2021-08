Afghanistan : "Je ne peux pas trouver de solution pour toute ma famille"

Depuis ce dimanche 15 août 2021, et la prise de la capitale afghane par les Talibans, Nazir Razawi ne passe pas une journée sans appeler sa femme. Cet Afghan est arrivé à Montpellier en 2017, pour ses études d'hydrologie. Depuis cinq mois, il tient le restaurant Bamyan Grill, dans le quartier Celleneuve. Toute sa famille est restée au pays.

Le restaurateur de 33 ans est inquiet. Dans son discours du lundi 16 août, Emmanuel Macron a promis de rapatrier les ressortissants français bloqués en Afghanistan. Pour la population afghane, il a estimé primordial de "protéger" la France de "flux migratoires irréguliers importants".

De l'espoir pour sa femme, de la résignation pour le reste de ses proches

La femme de Nazir Razawi est restée au pays, à Kaboul, pour ses études de psychologie. Avant la progression des Talibans, le couple s'appelait une à deux fois par semaine. Aujourd'hui, ils se téléphonent tous les jours. "Le jour de leur arrivée, elle était en pleurs, raconte-t-il. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre à Kaboul. Elle m'a expliqué qu'elle entendait les tirs dehors et qu'elle ne pouvait plus sortir. C'est comme une prison."

Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais ce sont les mêmes visages. Les Talibans sont les mêmes qu'avant, même s'ils assurent le contraire - Nazir Razawi, réfugié afghan

Pour Nazir Razawi et sa compagne, la seule solution est son rapatriement en France. L'Afghan avait déjà commencé les procédures avant, auprès de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration). Le temps pressant, il a tout finalisé et a envoyé les papiers la semaine dernière, au motif du "regroupement familial". "Comme la France m'a accepté comme réfugié, j'espère que son dossier passera, dit-il. Et je demande, si c'est possible, d'accélérer les procédures. Il y a urgence."

Il n'y a pas que sa femme qui habitent aujourd'hui à Kaboul. C'est aussi le cas de son frère, de ses sœurs et de ses parents. Pour eux, le "regroupement familial" ne fonctionnera pas. "Je ne peux pas trouver de solution pour toute ma famille, lâche-t-il dans un sourire amer. Il n'y a pas de vol, pas de visa. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester là-bas."

