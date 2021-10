Agata TROCIUK ou l'histoire d'une passionnée de la FRANCE

Il était une fois, une petite fille, polonaise, qui découvre à la télévision un documentaire sur un parc d'attracttion français. Emerveillée par ces manèges, ces sourires, elle n'aura alors plus qu'un objectif : découvrir ce pays ! On la retrouve, quelques décénnies plus tard,..