Opération séduction sur la place du Bouffay à Nantes, ce vendredi 21 septembre entre 11 et 15 heures. À l'appel de la CFDT, une vingtaine d'agents de la Sémitan, du CHU, de la poste et d'autres services publics se sont réunis pour discuter des incivilités avec les passants, autour d'une boisson.

La délégation du CHU de Nantes était la plus importante. Ils dénoncent l'augmentation des incivilités dans le milieu de la santé.

Nantes, France

Il n'y avait pas de manifestation, pas de cortège, mais des tables avec à disposition du café, du jus de fruit, de la musique et même un stand de massage. Le message de la CFDT aux usagers des services public est clair : il faut se détendre.

Beaucoup de passants sont séduits. Ils s'arrêtent, discuter cinq minutes, une boisson à la main. Cinq petites minutes vécues comme une bouffée d'air par les fonctionnaires. "Ça fait du bien de ne pas avoir le guichet entre eux et nous", sourie Julien, guichetier à la poste.

244 agressions à Hôtel Dieu en 2017

Les agents de la Sémitan subissent des remarques, des insultes presque au quotidien, mais là où la tension est à son comble, c'est dans le secteur de la santé. Ils étaient huit personnels du CHU de Nantes, la plus grosse délégation sur la place Bouffay. Selon eux, plus les budgets diminuent, plus les services sont surchargés. Par conséquence, les incivilités augmentent année après année : il y aurait eu 244 agressions envers le personnel à Hôtel Dieu en 2017.