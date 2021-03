Agglomération de Pau : de nouvelles mesures pour la location des vélos électriques

Les vélos à assistance électrique sont victimes de leur succès depuis leur mise en place il y a trois ans dans Pau et son agglomération. Pour tenter de faire tourner un peu ce service et leurs utilisateurs, les tarifs vont donc augmenter et un minimum de kilomètres va être instauré.

Depuis sa mise en service il y a trois ans, la location de vélos à assistance électrique d'Idélis pour Pau et son agglomération est victime de son succès. Les 760 vélos proposés sont tous loués. 60 supplémentaires arrivent cette année et l'objectif est d'atteindre les 1.000 vélos disponibles d'ici 2023. Pas suffisant pour équiper aussi les 500 personnes actuellement sur liste d'attente. Idélis a donc décidé de prendre de nouvelles mesures pour faire tourner un peu plus le système de location et s'ouvrir à de nouveaux utilisateurs. "Ce qui nous intéresse, ce n'est pas avoir un abonné pendant dix ans à IDECycle qui profite des prix très attractifs", explique Nicolas Patriarche, le président d'Idélis.

La liste des vélos disponibles chez Idélis - Capture d'écran dossier de presse

Un minimum de kilomètres obligatoire

Parmi ces nouveautés, un minimum de kilomètres à faire avec son vélo électrique : 60 par mois, soit 2 kilomètres par jour. "Ce n'est pas énorme mais on sait qu'un tiers des utilisateurs actuels ne fait pas ce quota", précise le maire de Lons. "Donc soit ça va les inciter à dépasser ce quota et à en faire plus, soit on leur conseillera à moins de 2 kilomètres par jour de le faire avec un vélo musculaire, c'est bon pour la santé aussi, et puis on peut les accompagner vers l'achat de leur propre vélo", ajoute-t-il.

Une hausse des tarifs

Le tarif annuel va également augmenter, passant de 190 euros actuellement à 250 euros. Mais cette hausse inclut les réparations, le changement des pièces d'usure comme les freins, les patins ou les pneus. "Nous sommes le moins cher de France pour ce système", malgré cette augmentation, rappelle Nicolas Patriarche, "mais c'est tellement incitatif qu'on ne bouge plus".

La grille des nouveaux tarifs pour la location de vélos chez Idecycle - Capture d'écran dossier de presse

La location de vélos a coûté un million d'euros depuis sa mise en route.

Deux nouveaux vélos cargos

En plus des vélos à assistance électrique, l'autre nouveauté chez IDECycle est l'arrivée de deux vélos cargos, où l'on peut transporter ses courses ou installer ses enfants. Ils seront disponibles à la location pour trois mois maximum, pour permettre que chacun puisse les tester.