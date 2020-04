Agglomération de Saint-Nazaire : 280 000 masques commandés pour les habitants

En préparation du déconfinement, les dix maires de l'agglomération de Saint-Nazaire commandent 280 000 masques, certifiés, lavables et réutilisables 50 fois. L'objectif est de distribuer deux masques par habitant.

Une commande groupée : les dix maires de l'agglomération de Saint-Nazaire ont demandé à se faire livrer 280 000 masques, en prévision du début du déconfinement le 11 mai prochain. Les masques sont en coton certifiés "AFNOR", sont lavables et réutilisables jusqu'à 50 fois. Ils sont destinés à la fois aux agents des communes et à leurs habitants.

Ils ont été commandés auprès de deux fournisseurs, implantés à Rezé et à Montluçon ; et devraient être livrés "mi-mai" selon le communiqué de l'agglomération. Le coût de l'achat est réparti à part égale entre l'agglomération et les dix communes. Quant aux modalités de distribution aux habitants par les mairies, elles n'ont pas été précisées pour l'instant.

Des commandes complémentaires pourraient être passées, en concertation avec le conseil départemental d'abord. Plus, 5 000 masques sont commandés par les mairies auprès de plusieurs acteurs locaux : Rapid’couture, ESAT Marie Moreau et Océanis et le collectif de bénévoles "Couturières Solidaires".

L'agglomération de Saint-Nazaire a par ailleurs mis à disposition un local pour permettre à des bénévoles de fabriquer des blouses à l'attention du personnel soignant, près de la gare de Saint-Nazaire.