Agglomération de Valence : des policiers retraités pour répondre à vos questions

Des policiers retraités et réservistes répondent à vos questions et vous conseillent sur l'agglomération de Valence. Ces délégués à la cohésion police-population vous accueillent six jours par mois, vous aident dans vos démarches et tentent de créer du lien avec les habitants.

Des policiers retraités à votre écoute ! Deux délégués à la cohésion police-population vont à la rencontre des habitants dans l'agglomération de Valence dans la Drôme. Si vous avez des problèmes de voisinage, des questions sur les procédures pour porter plainte ou tout autre question, Martine Orion et Alain Abisset vous répondent six jours par mois.

"Les policiers en service n'ont plus le temps de discuter"

Ces délégués à la cohésion police-population ont commencé à être mis en place il y a deux ans en France et ils sont encore peu connus. Pourtant, ces policiers retraités et réservistes donnent de leur temps pour rencontrer les habitants et tenter de répondre à leurs questions. "Le temps dédié à l'explication est de plus en plus restreint, les policiers en service n'ont plus le temps" explique Martine Orion, aujourd'hui retraitée après 35 ans dans la police.

Les policiers en activité sont malheureusement tous très pris par leurs activités de plus en plus nombreuses alors que nous, nous sommes des policiers qui avons le temps".

Recréer du lien et expliquer les limites de la police

"Le lien entre la police et la population s'est un peu délité avec le temps et c'est très intéressant de renouer le contact" explique Alain Abisset, aujourd'hui retraité après 35 ans effectués dans la police. "On a eu des polices de contact, de terrain et ça a changé, le métier a évolué, il est devenu plus difficile et exigeant et c'est important d'expliquer cela aux gens pour ne pas qu'ils se sentent oubliés ou délaissés".

L'objectif est aussi de recréer du lien avec la population et tenter de combler le vide laissé par la suppression de la police de proximité en 2003. "On apporte quand même un œil neuf sur la police, ne va pas changer le monde en deux jours mais en sortant d'ici ils ont une idée un peu plus réaliste de la police" explique Martine Orion.

"Venez nous voir, il n'y a pas de question idiote"

"Beaucoup viennent nous voir pour plus de tranquillité, suite à des conflits de voisinage ou parce qu'ils ont des questions sur comment déposer plainte ou encore parce qu'ils sont intéressés par la police et souhaite être recrutés" explique Alain Abisset. "Peu de personnes viennent nous voir, il faut du temps pour que ces points contact soient connus et que le bouche à oreille fonctionne".

"Il ne faut pas hésiter à venir, on est disponible, on peut essayer de répondre à toutes les questions ou de réorienter les gens si on n'a pas la réponse" explique Martine Orion.

Les horaires et lieux des points contact dans l'agglomération de Valence :

1er lundi de chaque mois : Maison Pour Tous du Plan à Valence, de 10h à 13h

2ème lundi de chaque mois : Maison Pour Tous du centre-ville à Valence, de 10h à 13h

3ème lundi de chaque mois : centre culturel Fontlozier, de 13h30 à 16h.

4ème lundi de chaque mois : Maison Pour Tous du Polygone, de 10h à 13h

1er jeudi de chaque mois : maison des associations de Portes-lès-Valence, de 9h à 12h.

2ème jeudi de chaque mois : mairie de Bourg-lès-Valence, de 9h à 12h.

Contacts des deux délégués à la cohésion police-population :

Martine Orion : 06.26.06.25.44

Alain Abisset : 06.74.37.46.40

Adresse mail : ddsp26-deleguecohesion1@interieur.gouv.fr

Deux autres délégués à la cohésion police-population sont présents dans la Drôme : un à Romans-sur-Isère (06.48.29.87.95) et un à Montélimar (06.40.58.03.55).