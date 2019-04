Agglomération grenobloise : un nouveau collectif se bat pour la ré-ouverture de la mosquée Al-Kawthar

Gare de Grenoble, Place de la Gare, Grenoble, France

Deux mois après sa fermeture, ils réclament la ré-ouverture de la mosquée Al-Kawthar de Grenoble (Isère). Cette grande mosquée du quartier de la Villeneuve est fermée depuis début février pour une durée de six mois, par ordre du préfet de l'Isère qui reprochait notamment à l'imam des prêches radicaux soutenant le djihad et qui s'inquiétaient de la présence de fidèles radicalisés. Cette décision de fermeture avait été confirmée par la justice administrative qui avait rejetée le recours des responsables de la mosquée.

Des caméras installées

Lundi 15 avril, les responsables de la mosquée ont rendez-vous en préfecture pour demander la ré-ouverture de la mosquée, alors que le ramadan doit commencer au début du mois de mai. D'après un membre de l'association musulmane dauphinoise qui gère cette mosquée, tous les critères sont remplis pour rouvrir.

Des caméras intérieures et extérieures ont été installées, avec "un double-effet : une meilleure sécurité pour les hommes et les biens de l'association et une tentative de dissuasion envers les personnes qui auraient de mauvaises aspirations à fréquenter la mosquée". Ces caméras devraient être opérationnelles dans les jours à venir.

La mosquée Al-Kawthar a ouvert en 1985 près de la galerie de l'Arlequin à Grenoble. © Radio France - Justine Dincher

Un geste gracieux du préfet ?

L'imam mis en cause a également été radié et l'association a mis en place une charte républicaine. "C'est un point innovant", explique ce membre de l'association qui s'occupe des questions juridiques, "cette charte engage l'imam et les fidèles à respecter les principes républicains dans leur parole et dans leur agissement au sein de la mosquée".

"Du fait de ces éléments, l'association espère une main tendue du préfet, un geste gracieux, avant l'arrivée imminente du Ramadan", conclut-il. Les responsables expliquent que toutes les mosquées de l'agglomération grenobloise ne seront pas assez grandes pour accueillir tous les fidèles de la mosquée Al-Kawthar.

Le président de l'association a fermé les portes de la mosquée grenobloise. © Radio France - Justine Dincher

Création d'un nouveau collectif

Lors de l'entrevue en préfecture, les membres de l'association seront soutenus par un nouveau collectif, le collectif musulman métropolitain qui réunit 17 associations et qui rassemble déjà 5.900 adhérents. Les statuts de ce collectif ont été déposés le 28 mars dernier, l'idée de sa création remonte au mois de février, lors de la fermeture de la mosquée.

"L'impact a été au-delà du simple lieu de culte, il a touché tous les musulmans de l'agglomération", raconte Jalel Azib, venu de Saint Martin d'Hères, "On ne conteste pas les faits, néanmoins nous sommes en droit de nous interroger pour l'avenir... Comment répondre (à cette fermeture) en respectant le droit républicain et la liberté de tous les cultes pour qu'on puisse 'vivre-ensemble' ? Le 'vivre-ensemble', il ne suffit pas de le dire, il faut le construire."

Le nouveau collectif de l'agglomération grenobloise rassemble déjà 5.900 adhérents. © Radio France - Justine Dincher

Échanger, promouvoir et éduquer

Outre l'accompagnement des membres de la mosquée Al-Kawthar, les missions de ce nouveau collectif sont multiples. "Il s'agit d'échanger, de parler, pour construire l'avenir ensemble", explique Nabil, un des responsables, "Aujourd'hui, il y a de nombreux défis qui concernent la communauté musulmane : l'accès à l'emploi, au logement, la place de la femme dans la mosquée, le droit de vote, la construction de lieux de culte, etc. Maintenant, la communauté musulmane ne doit plus être spectatrice mais actrice de son destin."

Une meilleure protection des lieux de culte est aussi un des axes de travail du collectif. Après l'attentat dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande le mois dernier, les membres du collectif s'inquiètent. Ils en parleront en préfecture de l'Isère la semaine prochaine.

