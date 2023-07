Agnelle sous le feu des projecteurs: la ganterie de Saint-Junien habille Beyoncé dans sa tournée mondiale

Parce qu'une reine ne sort jamais sans ses gants Beyoncé - ou Queen-B pour ses fans - en tournée mondiale depuis avril, brille sur scène vêtue de gants signés Agnelle. Un nom de plus à ajouter sur le tableau des stars habillées par la ganterie de Saint-Junien.

Des commandes"VIP"

Sur son téléphone, la directrice commerciale de la compagnie Sandrine Freddy scrute le compte Instagram de la star, à la recherche de la patte Agnelle. "Ça va être la quatrième paire de gants qu'on lui fait !" Pourtant, ce petit atelier limousin de 1937 n'est pas mis dans la confidence au départ. "Quand on reçoit ce projet à faire on ne sait pas pour qui c'est ! On nous dit seulement qu'il s'agit d'un projet VIP". Les commandes sont passées par les stylistes des grandes maisons de couture. "On a travaillé avec Courrèges, Balmain, Jacquemus." C'est donc à la fin du projet seulement que les marques dévoilent à l'atelier le nom qui fera honneur à leur travail. "Mais pour nous c'est toujours pareil !" sourit Sandrine "Star ou pas star, une paire de gants est toujours bien faite."

Avec les strass sur cette matière, la tâche s'est montrée méticuleuse et délicate explique Christelle, la couturière. © Radio France - Juliette Mylle

Du patron aux coutures

Sur les commodes du petit atelier, les prototypes trônent les uns à côté des autres. "On garde toujours un modèle en référence !" Parmi les tissus, une grande paire de gants noirs à paillettes, celui avec lequel la star a pu briller à Stockholm, le premier concert de sa tournée. Un travail plus que minutieux, confié à Christelle. "Il a fallu faire très attention à ces strass ! Il ne fallait pas piquer dessus parce que ça les casse et ne pas laisser trop de temps reposer sur la matière." Car dans la maison Agnelle, du patronage aux finitions tout est fait main. "Quand on reçoit des commandes, les maisons de couture nous envoient les tissus mais sinon, on conçoit tout du début à la fin", ajoute fièrement Sandrine. Pour les prochains concerts de la reine de la pop l'équipe s'attelle déjà à de nouveaux modèles signés Agnelle.