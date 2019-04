Agnès Buzyn au soutien des familles et des personnels de l'Ehpad du Lherm près de Toulouse

Comme souvent dans ce genre de déplacement, la visite a été minutée. Rencontre avec le maire, la préfecture et des familles de victimes en mairie du Lherm d'abord,

"Je suis venue apporter mon soutien aux familles leur dire que je tenais à ce que toute la transparence soit faite sur les circonstances de ce drame. Que j'attends les résultats de l'enquête afin que nous sachions s'il y a eu des défauts de procédures ou une faute et que nous en tirions les conséquences ". Agnès Buzyn ministre de la santé

Puis visite de l'Ehpad la Chêneraie, un passage important pour Agnès Buzyn,

"Mon deuxième message était envers les professionnels de cet Ehpad. Les aides soignantes, les infirmiers qui sont très choqués eux aussi, qui sont des personnes qui font bien leur travail et qui avaient besoin aussi d'entendre que la ministre les soutient au quotidien. Et que le fait qu'il y est une enquête ouverte ne remet pas en cause individuellement l'engagement de ces professionnels auprès des personnes âgées".