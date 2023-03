Agrandissement de l'A10 : un ouvrage hydraulique pour empêcher les inondations sur l'autoroute

C'est un grand tunnel souterrain qui pourrait éviter de revivre ce jour de juin 2016, lorsque 300 véhicules ont été encerclés par la Retrève . "C'est un cadre hydraulique, composé de 45 cadres de 21 tonnes chacun", décrit Thierry Maillé, directeur opérationnel de la maîtrise d'ouvrage à Vinci Autoroute.

L'ouvrage hydraulique est composé de 45 cadres, boulonnées les uns avec les autres. © Radio France - Juliette Gloria

Situé entre les communes de Gidy et de Cercottes, cet ouvrage hydraulique est construit dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'A10 . Un chantier impressionnant puisqu'il a fallu couper l'autoroute en deux pour pouvoir creuser le trou de six mètres de profondeur et y installer les cadres pour former le tunnel.

Une contrainte de temps

Les cadres sont acheminés depuis Soissons au fur et à mesure. Trois cadres sont installés chaque jour, les travaux avancent donc relativement vite d'après François Hogrel, le directeur de chantier "Nous devons être efficaces puisque nous perturbons la circulation". En effet, le trafic dans le sens Paris-province est basculé sur l'autre voie, le temps de construire la première moitié des travaux, puis inversement pour finaliser l'ouvrage.

Une trentaine d'ouvriers sont donc à l'œuvre, du lundi au dimanche depuis le 6 mars, pour que le trafic revienne à la normale le plus vite possible, la fin du chantier étant prévue le 6 avril.