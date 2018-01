C’est l’histoire d’un match de rugby qui tourne au vinaigre... Guéret / Riom, le dimanche 14 janvier. Lors du match des "réserves", l’arbitre a été agressé "par des joueurs, des dirigeants et des supporters de Riom". Les versions divergent. La FFR va trancher

"Je n’ai jamais vu ça sur un terrain de rugby". D’une voix calme, Tanguy Bornet, 18 ans, retrace les incidents de dimanche dernier sur le terrain annexe du stade Cher-du-Prat à Guéret.

"Dès la 1ère minute, j’ai senti que c’était tendu".

Très vite le jeune arbitre inflige deux cartons rouges aux Riomois, le premier pour brutalité (coup de pied), le deuxième pour insultes à l'arbitre.

"Plusieurs joueurs de Riom m’ont menacé de mort"

Autour du terrain aussi ça commence à chauffer. "Un dirigeant de Riom refusait de sortir de l'aire de jeu, j’ai menacé d’arrêter le match."

C’est au coup de sifflet final, après la victoire de Guéret (23-22) que la situation s’est enflammée. Des échauffourées ont éclaté "à cause de joueurs, de dirigeants et de supporters auvergnats" assure l’arbitre. "Plusieurs joueurs de Riom m’ont menacé de mort... on était loin de l’esprit rugby ».

"Les joueurs n'y sont pour rien"

Nicolas Puydebois, l’entraineur de la réserve du RC Guéret-Creuse ne "charge" pas le camp d’en face. "Il y avait des abrutis autour du terrain, mais les joueurs n'y sont pour rien."

Le président du RC Riomois, Jean-Louis Jacob, a assisté au dernier quart d’heure de la rencontre. Il assure ne pas comprendre le procès fait à son club.

L’arbitre a transmis un rapport complémentaire à la commission de discipline de la Fédération Française de Rugby. Et il se laisse le temps de la réflexion avant une éventuelle plainte.