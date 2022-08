Agression à la clinique Aguilera à Biarritz : les urgences fermées ce vendredi matin

Les urgences de la clinique Aguiléra de Biarritz resteront fermées ce vendredi matin. Les deux syndicats de l'établissement Ramsay Santé appellent à la grève des agents de 8h à 20h pour dénoncer l'agression qui s'est déroulée mardi aux urgences. Deux hommes, Antoine Battut, entraineur adjoint de l'Aviron Bayonnais et Cyril Gomes ancien préparateur sportif sont soupçonnés de "violences en réunion", après des coups portés contre un infirmier. Le ton serait en effet monté après que l'équipe médicale leur ait expliqué qu'ils ne pouvaient pas venir voir leur ami, admis aux urgences un peu plus tôt après un accident de scooter. Les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont été libéré sous contrôle judiciaire et seront jugés sous trois mois.

Les urgences fermées

La CFDT, suivie par Force Ouvrière appellent à la grève pour dénoncer cette agression. "C'est inadmissible, nous sommes là pour soigner et non pour être frappé" s'agace Nicolas Sorreda, représendant CFDT à la clinique Aguiléra. "L'agressivité des gens quand ils viennent aux urgences, c'est de pire en pire. Ca commence verbalement et la maintenant les agressions sont physiques" déplore celui qui est aussi aide soignant aux urgences.

"Il y a de plus en plus d'actes d'incivilités, et c'est pas acceptable" poursuit Fanny Braccini, déléguée syndicale FO. Les salariés du bloc opératoire de la clinique débrayeront de 7h30 à 10h30, il n'y aura donc pas d'intervention pendant cette période. La direction d'Aguiléra dit soutenir ses salariés après l'agression subie, et confirme que les urgences seront fermées le matin, et que le SAMU réorientera les patients vers les autres établissements de santé.

A partir de 13h et jusqu'à 20h, "le service des urgences rouvrira avec un fonctionnement restreint avec la réquisition d’une partie de l’équipe" précise la clinique avant un retour à la normale à partir de 20h.