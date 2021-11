Agression au PSG : "j'ai peur que cette affaire ait un impact", l'inquiétude des supporters avant Lyon

La semaine aura été riche en émotions pour les supporters du PSG Féminin. D'abord, "La joie", "les étoiles pleines les yeux", mardi soir, lorsque les Parisiennes se sont imposées au Parc des Princes face au Real Madrid en ligue des champions féminine. Puis "la douche froide", "l'incompréhension", le lendemain lorsqu'ils apprennent que Aminata Diallo est placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir un lien avec l'agression de sa coéquipière Khéira Hamraoui. La milieu de terrain, qui conteste fermement ces accusations, a été entendue pendant plus de 36h avant d'être relâchée. L'enquête se poursuit.

"J'ai encore du mal à y croire"

Chez les supporters, on reste stupéfait. "J'ai encore du mal à y croire. Ce n'est pas l'équipe que je connais, explique Olivier qui suit les féminines depuis 2013. D'habitude ce genre d'affaires, on les voit plutôt du côté des garçons." Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est la rencontre de ce dimanche face à Lyon. Les deux clubs grands rivaux s'affrontent pour la 8e journée de D1 en prime time. "J'ai peur que cette affaire ait un impact sur le terrain" s'inquiète Olivier.

Il n'est pas le seul à le craindre. "C'est l'un des matchs les plus importants de l'année, rappelle Elise, une autre supporter. Dans une équipe, le groupe est censé être soudé. Si l'affaire a cassé quelque chose, il faut qu'elles réussissent à mettre les différents de côté pour gagner." L'emballement médiatique peut aussi être un moteur de la victoire, c'est ce qu'espère Cédric. "Elles vont avoir un esprit de revanche. Elles vont se dire qu'elles ont été traînées dans la boue, qu'elles doivent faire leurs preuves pour montrer qu'elles sont capables de faire abstraction de ce qu'il s'est passé". Tous trois espèrent également que la lumière sera faite rapidement sur cette affaire, pour se concentrer à nouveau sur l'aspect sportif.

Hamraoui et Diallo absentes à Lyon ce dimanche

En attendant, la compétition se poursuit. Le PSG Féminin a dévoilé ce samedi soir le groupe retenu pour le déplacement à Lyon. Sans surprise, Hamraoui et Diallo, ne figurent pas sur la liste. Vendredi matin, elles n'avaient toutes deux pas participé à l'entrainement à Bougival dans les Yvelines.

