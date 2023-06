Agression de Kenzo : la ministre des Sports lui promet "un magnifique moment aux JO 2024"

Amélie Oudéa-Castéra a échangé ce lundi matin avec Kenzo et sa famille, moins de 48 heures aprè s l'agression subie par le petit garçon atteint d'un cancer lors du match de Ligue 1 Ajaccio-OM. La ministre des Sports lui a promis un moment d’exception lors des JO 2024, "qu'on lui fasse partager de nouveau un moment joyeux dans un stade".

"Ce qui m'importe, c'est qu'on redonne le sourire à cet enfant", assure Amélie Oudéa-Castéra, qui demande aussi de la fermeté face aux auteurs des violences. Elle demande que "toutes les personnes qui sont à l'origine des violences absolument inacceptables soient punies à leur juste mesure". Pour Kenzo, et tous les autres, elle souhaite que "plus jamais des petits garçons et des petites filles avec leurs parents aient peur d'être dans un stade et vivre leur passion".