Agression du jeune Kenzo : "C'est éminemment insupportable", réagit le Défenseur des droits des enfants

L'agression du jeune Kenzo continue d'indigner. "Ce monde de violence et à l'endroit d'un enfant, c'est éminemment insupportable", réagit Eric Delemar, Défenseur des droits des enfants, de passage à Strasbourg.

Venus à Ajaccio supporter l'Olympique Marseillais lors d'un match opposant l'OM au club de la ville corse, le jeune garçon de 8 ans, atteint d'un cancer, et son père ont été pris à parti par des supporters ajacciens, violentés, et leurs maillots brûlés . "C'est (censé être) une joie, de participer à un match de foot, d'autant plus que cet enfant à des vulnérabilités, mais c'est la même chose pour tous les enfants", s'indigne Eric Delemar.

"Il faut que les clubs s'emparent de cette question"

"Que cet enfant ne puisse pas être protégé doit nous faire réfléchir à la place des enfants et à la manière dont nous enseignons et sensibilisons les adultes au monde de l'enfance", ajoute le Défenseur des droits de l'enfant, insistant sur l'importance de la "sensibilisation", notamment au sein des clubs sportifs. "Il faut que les clubs de sports s'emparent de cette question, à la fois auprès des enfants mais aussi des accompagnateurs et des supporters, ça me paraît évident".

A la suite de cette agression, une enquête est ouverte, le père du petit garçon a porté plainte et le club corse à annoncé son intention de le faire également.