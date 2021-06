Agression homophobe à Paris : quatre mois de prison avec sursis pour l'agresseur

Le procès de l'agresseur homophobe s'est tenu ce jeudi au Tribunal judiciaire de Paris. Le jeune homme de 19 ans a été reconnu coupable de l'agression d'un couple homosexuel le mardi 18 septembre 2018. Il avait 16 ans au moment des faits.

à lire aussi Violente agression homophobe dans le 20e arrondissement de Paris

Il a écopé de quatre mois de prison avec sursis, et l'obligation de faire un stage de citoyenneté. Les deux hommes victimes de l'agression ont assisté au procès. "Nous sommes satisfaits de ce jugement mais nous sommes aussi un peu déçus et en colère. Au moment de l'agression, ils étaient six et aujourd'hui, au procès, un seul comparaissait. Nous aurions aimé que les cinq autres agresseurs soient également jugés. La police aurait aussi pu les arrêter, ils étaient facilement identifiables", regrette la principale victime.

Les associations anti homophobes présentes au procès

L'une des victimes a posté une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux dès le lendemain de son agression. En plus d'être violemment insulté, il a reçu de nombreux coups de pied et coups de casque de moto au visage. Le jeune homme et son compagnon ont reçu de nombreux soutiens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les associations de lutte contre l'homophobie ont aussitôt rejoint leur cause. SOS Homophobie, Stop Homophobie et Mousse étaient d'ailleurs présentes au procès pour soutenir les deux hommes.