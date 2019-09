Vendée : la justice condamne les étudiants de l'ICES pour entrave, mais les relaxe du délit d'injure homophobe

La Roche-sur-Yon, France

Le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon, en Vendée, a reconnu coupables douze étudiants de l'ICES du délit d'entrave à un manifestation, mais les a relaxés pour le délit d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle, ce lundi 9 septembre. Mi-mai, ils s'en étaient pris au stand contre l'homophobie de l'association Centre LGBT de Vendée, sur la place Napoléon, dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon.

C'est décevant. Il est clair que pour moi l'homophobie est un délit, pas une opinion. Et là ça n'a pas été retenu. Je suis déçue"

- Sophie Proquin-Salacroup, du Centre LGBT

La peine la plus importante est de deux mois de prison avec sursis et 240 heures de travail d'intérêt général pour l'un de prévenus, pour avoir volé et brûlé un drapeau LGBT. Quatre autres écopent de deux mois de prison avec sursis, et 180 heures de travail d'intérêt général, l'un pour des violences, mais qui ont été requalifiées en violences légères qui n'ont pas entraîné d'interruption de travail.

Déception pour certaines associations

"Il y a des dommages et intérêt, mais nous on ne veut pas d'argent, on veut que soit reconnu que l'homophobie est un délit. Et là, clairement le message c'est pas ça", regrette Sophie Proquin-Salacroup, présidente du centre LGBT qui s'était porté partie civile, à l'issue du rendu du délibéré. D'autres associations, comme la Ligue des Droits de l'Homme, se disent "satisfaits qu'il y ait une condamnation, comme quoi il ne faut pas laisser passer ce genre d'acte et il faut aller jusqu'au bout de la démarche pour les faire condamner".

Lors du procès au mois de juillet, le procureur avait requis à leur encontre de 2 à 8 mois de prison avec sursis, ainsi que 100 à 250 heures de travail d'intérêt général. Les avocats de la défense avaient plaidé la relaxe, sur les faits d'injure et d'entrave. Parmi les douze étudiants, trois ont été exclus de l'ICES, l'école fondée par Philippe de Villiers en 1985, dont deux de manière définitive.