Agressions d'élus : "il faut porter plainte pour mettre un frein à tout ça"

Dans la Drôme, l'Association des Maires de France a eu connaissance d'une dizaine d'affaires. Un chiffre pas forcément exhaustif parce qu'ici comme ailleurs, des élus ne portent pas plainte systématiquement et ne font pas forcément remonter toutes les incivilités qu'ils subissent.

A la Motte-Chalancon, il y a un mois environ, un adjoint s'est fait traiter de "fasciste" par un administré après un refus de permis de construire. C'est Laurent Combel, le maire, qui lui a demandé de porter plainte : "je tiens à ce qu'on dépose plainte parce que l'on s'aperçoit de plus en plus que les élus ne sont plus respectés. Les personnes arrivent dans les secrétariats, ou interpellent les élus violemment dans la rue, ou viennent même frapper chez vous. Il faut mettre un frein à tout ça. Souvent, les élus n'osent pas aller au bout des choses, parce qu'après il faut aller en justice, et dans les petits villages on se connaît, alors on ne dit rien. Mais ça peut s'envenimer jusqu'au jour où on aura un incident. Moi je ne veux pas en arriver là, je veux que ça serve de leçon." Son adjoint et l'agresseur sont convoqués le 9 décembre devant le médiateur de la République.

Une dizaine d'affaires dans la Drôme, un fait marquant en Ardèche

Depuis 2020 et une circulaire du ministère de la Justice, les magistrats sont plus attentifs à ces dossiers. La gendarmerie a par ailleurs mis en place une formation pour les élus. Philippe Barneron, le maire de Peyrins, l'a faite : "comment se prémunir d'une attaque ? comment répondre ou ne pas répondre à des gens qui vous menacent ? comment maintenir une distance de sécurité pour ne pas être frappé ? C'est une demi-journée de formation utile. Surtout pour les nouveaux maires, on ne connaît rien, donc il faut qu'on apprenne au fur et à mesure." Philippe Barneron avait été menacé par deux individus au début de son mandat en 2020 : "ils sont venus tous les deux en face de moi, j'ai eu peur pour ma personne." Il venait simplement de leur signaler qu'il était interdit de jeter les ordures à côté des containers.

En Ardèche, l'Association des Maires a eu connaissance d'une seule agression envers un élu. A Saint-Martial, la maire ciblée par un guet-apens au bord d'une route en février. Martine Imbert ne veut pas en parler, elle essaie d'oublier : "ça change une vie même si on en reprend le cours" dit-elle simplement. L'enquête est toujours en cours. Son agresseur n'a pas été identifié. L'Association des Maires souligne que les incivilités touchent au-delà des élus : "nos agents se font plus souvent malmener par les habitants, insulter, quelquefois menacer. Les tensions sociales sont palpables de la part de nos concitoyens soumis à des situations difficiles" explique Olivier Péverelli, son président.