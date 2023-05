Agressions d'élus : le maire de Belâbre en première ligne face aux opposants au Cada

Dans l'Indre, la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a un retentissement particulier. En effet, l'élu a jeté l'éponge après avoir été victime d'actes d'intimidations particulièrement violents lié au transfert d'un Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) dans la commune. À Bélâbre, dans l'Indre, le maire doit faire face lui aussi à une forte hostilité suite à l'annonce du projet d'installation d'un Cada. Une hostilité qui prend parfois la forme de menaces à peine voilées.

ⓘ Publicité

Des opposants au Cada remotivés ?

Après l' abandon d'un projet d'installation de Cada à Callac , dans les Côtes d'Armor, et la démission du maire de Saint-Brévin, le maire de Belâbre Laurent Laroche sait qu'il risque de concentrer à nouveau les critiques des opposants au Cada, dont les propos sont largement relayés sur les réseaux sociaux par différents groupe d'extrême droite. "Il faut espérer que ca ne va pas s'amplifier (...) Je le mesure, c'est le risque. Je n'ai pas oublié les mots que l'on m'a dit verbalement ou que l'on m'a écrit : il y a eu Callac, il y a Saint-Brévin, et Bélâbre. Donc quand un élu lâche, il y a l'autre derrière qui arrive et qui est un peu la figure de proue. (...) Je ne suis pas sorti de la tempête" analyse le maire. Cette inquiétude, Laurent Laroche l'a partagée auprès d'une personne en charge des élus au Ministère de l'Intérieur qui l'a contacté ce vendredi 12 mai.

Le soutien des services de l'État et d'autres élus

"J'ai un avantage sur le maire de Saint-Brévin, c'est que je suis très soutenu par les services de l'État" estime le maire de Bélâbre. En effet, la préfecture suit de près le mouvement des opposants au Cada dans sa commune, et les gendarmes le contactent régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Laurent Laroche peut également compter sur le soutien d'un bon nombre d'élus, dont celui de la sénatrice LR de l'Indre Frédérique Gerbaud qui lui a téléphoné jeudi et a posté un message de soutien sur Facebook. "Ca me donne le courage d'aller plus loin et d'avancer" affirme le maire de Belâbre, confronté à un certains nombre de messages haineux. Après avoir reçu des SMS et des mails d'injures suite à l'annonce du projet de Cada début février, il est désormais visé essentiellement en ligne dans des messages partagés par les opposants au projet sur les réseaux sociaux.

Ces messages, aujourd'hui l'élu ne les regarde plus. Ce sont ses adjoints qui s'en chargent. "Moi je ne me prends pas cette lecture de plein fouet, de front, parce que j'ai pris des anxiolytiques au tout début de la crise, et je ne voulais pas continuer dans cet engrenage là" explique Laurent Laroche. Il n'empêche, il subit encore en partie la violence de certains messages qui lui sont rapportés : "Prendre l'image du maire de Saint-Brévin devant sa voiture brûlée en disant 'voici ce qui arrive aux élus qui n'écoutent par leur population' je trouve ca particulièrement violent, abject, et condamnable".

Jusqu'ici le maire de Bélâbre n'a pas porté plainte, dans un soucis d'apaisement. Il salue la mise en place de groupes de travail sur le sujet annoncée par le gouvernement "Il faut que la justice se mette en place très rapidement, et qu'on ait un soutien fort de l'État qui condamne ces actions (...) Je suis pour la diversité et la liberté d'opinions publiques, mais aujourd'hui l'incitation à la haine raciale c'est un délit pénal, et je trouve que l'État est beaucoup trop laxiste sur tous ces problèmes de racisme en France".