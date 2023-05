Agressions de maires en Indre-et-Loire : "Il faut une solidarité de la population à l'égard des élus"

Le gouvernement a décidé de durcir à l'encontre des agresseurs d'élus. Dix jours après la démission de l'édile de Saint-Brévin-les-Pins, reçu d'ailleurs ce mercredi 17 mai à Matignon, le gouvernement a présenté une série de mesures, avec notamment des peines lourdes : jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende pour ceux qui s'en prendraient à un élu.

Des mesures qui sont "une bonne chose" pour Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais et vice président de l'association des maires d'Indre-et-Loire qui précise que la volonté du gouvernement de sanctionner les agresseurs d'une peine équivalente à celle d'une atteinte envers un policier et un gendarme, était une demande de longue date de l'association des maires de France. "Après la vraie question, que nous avons, que nous devons avoir, c'est la rapidité sur laquelle peuvent agir les juges, donc les moyens financiers, à la fois pour la gendarmerie, la police et la justice", précise-t-il.

