Agressions de médecins : 38 incidents comptabilisés en 2022 en Indre-et-Loire

Les agressions de médecins ont augmenté de 23 % entre 2021 et 2022, en France.

La mort, mardi 24 mai, de cette infirmière poignardée à l'hôpital de Reims remet en pleine lumière les agressions des soignants. D'après le Conseil national de l’Ordre des médecins, ces incidents et ces violences sont en hausse de 23% entre 2021 et 2022. Dans le département d'Indre-et-Loire, on comptabilise 38 incidents rien que sur l'année 2022.

ⓘ Publicité

Un chiffre sous estimé précise Philippe Paganelli, le président de l'Ordre des médecins en Indre-et-Loire, invité de France Bleu Touraine ce mercredi 24 mai. "On estime qu'il y a une sous déclaration de ces incidents. Pendant longtemps les médecins rechignaient un peu à déclarer ces incidents. Ce n'est pas dans leur mentalité. Mais c'est tout de même important car c'est un bon signal de ce qu'il se passe réellement", fait savoir le médecin.

D'autant que Philippe Paganelli a lui aussi été agressé durant sa carrière. "J'ai failli me prendre un coup de couteau une fois. On a souvent été confronté à des incidents en dehors du cabinet. A l'intérieur du cabinet, y'avait souvent des conflits avec les secrétaires, qui sont fortement confrontés à cette violence".

Philippe Paganelli déplore une perte de respect pour les membre de la profession , tout comme c'est le cas pour les instituteurs, les soignants ou encore les maires. Une justification est possible sur la hausse de ces violences : la pénurie de médecins

À lire aussi Infirmière tuée à Reims : une minute de silence observée dans les hôpitaux de France

Des solutions propres à l'Indre-et-Loire

Pour faire face à cette violence, un protocole avait été signé avec Grégoire Dulin, l'ex procureur de Tours, ainsi que la police et la gendarmerie pour avoir des interlocuteurs privilégiés, qui peuvent intervenir dans les cabinets pour les sécuriser. Les dépôt de plaintes sont également facilités.

loading