Agressions de pompiers : deux fois plus de plaintes déposées en Mayenne en quatre ans

Laval, France

"Ça fait quasiment une plainte par mois", constate amèrement Jean-Christophe Cognard, le chef du groupement territorial centre des pompiers de la Mayenne, chef du centre de secours principal de Laval. En 2017, dix plaintes ont été déposées après des agressions physiques ou verbales de pompiers en Mayenne, c'est deux fois plus qu'en 2014, avec cinq plaintes. En 2016, huit plaintes avaient été déposées. Des chiffres qui restent malgré tout faibles.

Pour la France, le ministère de l'Intérieur a dévoilé ses chiffres ce mercredi. Le nombre d'agressions de pompiers en intervention a été multiplié par trois en dix ans en France, et a augmenté de 23% en 2017.

Jean-Christophe Cognard, il y a t-il une progression constante des agressions de pompiers en Mayenne ?

Oui sur les dernières années, même si les chiffres sont faibles en Mayenne, il y a une progression tous les ans de une, deux, trois plaintes, ce qui fait qu'on arrive à peu près à une plainte par mois en moyenne. En 2016 on était à huit plaintes, et en 2017 on est à dix plaintes, et en 2018 on est sur les mêmes chiffres alors que l'année n'est pas finie. En 2013 on était à six plaintes, et cinq en 2014. Donc on a doublé le nombre de plainte, même si les chiffres sont faibles, ça reste trop. Ce n'est pas normal que des gens qui viennent porter secours se retrouvent agressés ou injuriés. La moitié des plaintes concernent des agressions physiques, les autres des menaces verbales.

Dans quels contextes les pompiers se font-ils agresser ?

En général, lorsqu'il y a ce type d'agressions ou d'injures ou d’insultes, c'est souvent sur fond d'alcool, avec des personnes qui se rebellent contre les pompiers. Ça peut-être une rébellion générale, le problème c'est que toutes les plaintes que l'on fait ce sont des rébellions ciblées, en disant, "toi je te reconnais et je vais te retrouver". Là ça devient beaucoup plus problématique et il faut absolument qu'on ne laisse pas passer. Aucune tolérance sur ce genre d'exactions, et remontée systématiques d'incivilités.

Quels sont les secteurs les plus touchésen Mayenne ?

Il y a le secteur d'Évron, avec deux plaintes par an en moyenne, ce qui est beaucoup pour une ville de cette taille, et Laval. La différence qu'on a entre Laval et le reste du département, c'est que sur Laval on peut être agressé ou menacé par quelqu'un qu'on ne recroisera pas forcement facilement. Dans une petite ville, quand le lendemain on va se recroiser à la boulangerie ou à la sortie de l'école, ça devient vite problématique, et il faut faire très attention. Et surtout signaler ces agressions, même si ça n'aboutit pas forcement à un passage au tribunal, il y a une main courante ou un dépôt de plainte.

Est-ce que l'attitude des pompiers, quand ils partent en intervention, a changé face au risque d'agression ?

Au service départemental, on a accentué les formations pour prendre conscience qu'il faut être vigilant, face aux signaux d'alerte il faut se mettre en retrait, ne jamais intervenir seul lors d'une reconnaissance d'une maison ou être seul dans l'ambulance, demander si besoin l'intervention des forces de l'ordre, éviter de mettre le personnel en danger, et être très réactifs par rapport à la situation. C'est aussi la prise de parole, essayer de calmer ou de ne pas envenimer la situation. Et d'ailleurs la féminisation de nos rangs des fois une aides. Les femmes savent parfois beaucoup mieux gérer cette situation de montée en tensions, qu'un homme. Il y a moins l'esprit de combat, de compétition qui s'instaure.

Êtes-vous escortés par les forces de l'ordre pour intervenir dans certaines zones du département ?

Non, il n'y a aucune sensible au point de ne pas pouvoir faire intervenir des pompiers seuls, toutes les zones du département sont libres d'accès aux pompiers. Même dans les périodes où il pourrait y avoir quelques tensions, on n'a jamais été sérieusement agressés ou pris à partie par des groupes. Nos pompiers interviennent partout. Après quand il y a une rixe dans un appartement et que ça a dégénéré, on fait en sorte que les forces de l'ordre nous accompagnent.

Il n'y a jamais eu de guet-apen tendu aux pompiers ?

Non, la volonté n'est pas forcement de casser du pompiers avec préméditation, on se retrouve plus face à de l’agression de circonstance.

Quel est votre sentiment par rapport à cette augmentation du nombre d'agressions ?

C'est quand même inquiétant de voir dans certains endroits, même si c'est peu chez nous, cette sorte de révolte contre la force publique en générale, ce rejet de l'autorité par certains plus jeunes aussi est quand même une dérive inquiétante.