Agressions de soignants : "Le statut du médecin de famille a changé" estime l'ordre des médecins en Dordogne

Les violences contre les médecins sont en hausse de 23% sur un an selon le conseil national de l'ordre des médecins. En général, les soignants sont de plus en plus victimes d'agressions. "Ca rejoint un climat général dans la société", estime le président de l'ordre des médecins en Dordogne.

Docteur Bruno Hammel, président de l'ordre des médecins de Dordogne © Radio France - Louis de Bergevin Après la violente agression du médecin de Terrasson dans son cabinet en avril, alors que le rapport du conseil national de l'ordre des médecins pointe une augmentation des agressions , le docteur Bruno Hammel s'est exprimé ce mercredi 24 mai sur France Bleu Périgord. ⓘ Publicité "Je crois que le climat autour du médecin rejoint un peu le climat général de notre société, à savoir une incapacité à la frustration de citoyens qui conduit à ces gestes de violences", analyse le président de l'ordre des médecins de Dordogne. Pour lui, le statut du médecin de famille a changé. "Je crois que de toute façon, dans la société, tous les gens qui ont une responsabilité et un pouvoir décisionnel sont exposés à ça. Il y a quelque temps, c'étaient les élus. C'est très compliqué effectivement aujourd'hui de refuser un examen complémentaire, un arrêt de travail, ou un certificat. Ça nous expose à ce type d'agression. Et malheureusement, aucun soignant n'est formé à la gestion des conflits." Le docteur Bruno Hammel estime aussi que les soignants évitent parfois de refuser des prescriptions, ou de prendre certains patients. "Les soignants ont tendance à considérer que ça fait partie de leur quotidien, d'avoir à affronter des conflits." Selon l'ordre des médecins, seulement un tiers des incidents ont donné lieu à une plainte. loading Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !