Saint-Étienne, France

C'est un anniversaire un peu spécial pour l'association stéphanoise LGBT le Triangle Rose. Depuis deux ans, ses bénévoles luttent contre les discriminations envers les homosexuels et même si l'ambiance est à la fête, personne n'oublie les récentes agressions homophobes qui ont eu lieu à Paris.

"On n'est jamais serein peu importe l'endroit où l'on se trouve"

Mickaël se déplace dans les collèges de la Loire pour faire de la prévention et de la sensibilisation. Pour lui, Saint-Etienne n'est pas une ville plus sûre qu'une autre. "On n'est jamais serein peu importe l'endroit où l'on se trouve. Même à Saint-Etienne et d'avantage le soir, on fait attention à ne pas se promener main dans la main, ne pas s'embrasser." S'il avoue ne jamais s'être fait agresser physiquement, les agressions verbales sont fréquentes : "on me traite de "sale gay", de "sale tapette", on me dit de rentrer chez moi. Du coup _on essaye d'être le plus neutre possible alors même qu'on ne devrait pas_, on est comme on est !" explique le jeune homme.

Difficile de libérer la parole

L'association accompagne également les victimes d'agressions dans leur dépôt de plaintes, mais rares sont ceux qui osent aller jusque là.

"Au niveau des agressions ont en a eu quelques une mais on ne peut pas les quantifier parce que les poursuites pénales ne se font pas forcément." regrette Ronan, le trésorier de l'association. "Quand on va porter plainte on si "je suis homosexuel j'ai subi une agression homophobe, transphobe, c'est s'assumer en tant que tel et ce n'est pas donner à tout le monde !" ajoute-t-il. Autre problème, le manque de preuves en cas d'agressions verbales décourage rapidement les victimes.

A Saint-Etienne, le Triangle Rose est la seule association LGBT à faire de la prévention en milieux scolaire.