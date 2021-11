Agressions liées au GHB : un "phénomène en pleine émergence" selon un spécialiste girondin

Jean-Michel Delile, psychiatre addictologue, directeur du CEID, comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions , invité de France Bleu Gironde

Les agressions liées au GHB, sexuelles, financières aussi (soustraction de carte bleue par exemple), se multiplient. Elles sont dénoncées derrière le hashtag #Balancetonbar lancé en Belgique. Et la Gironde n'est pas épargnée. "Pendant longtemps, on a été dans le registre de la rumeur. Il y avait quelques signaux, mais ça restait relativement marginal. Désormais, le phénomène est en pleine émergence", constate le docteur Jean-Michel Delile, psychiatre addictologue, directeur du CEID, comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions , invité de France Bleu Gironde ce lundi matin.

Si la parole se libère sur les réseaux sociaux via ce nouveau hashtag, les victimes ont souvent beaucoup de mal à se reconnaître comme telles. Elles ont absorbé un produit incolore, inodore, facile à se procurer, et impossible à détecter quelques heures après son ingestion. Le tout, souvent, dans un contexte de fête et d'alcoolisation excessive, qui provoque une certaine culpabilisation. "Sous cet angle, relève le docteur Delile, le hashtag lancé en Belgique est une dynamique positive parce que ça permet aux victimes de se repérer vraiment comme victimes et donc de faire appel aux secours beaucoup plus rapidement qu'auparavant". Et potentiellement d'engager des poursuites envers leurs agresseurs.