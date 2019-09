Agressions sexuelles dans le sport : "il y a une différence entre un geste anodin, et un geste appuyé"

Briser les tabous

C'est au CREPS de Bourgogne-Franche-Comté que la réunion avait lieu : une institution qui forme les sportifs de haut niveau, et leurs éducateurs, qui n'ont pas forcément l'habitude d'évoquer ces sujets. Sébastien Boueilh le sait parfaitement. "Je connais le sujet par cœur pour l'avoir vécu de près. Je commence mes propos par leur expliquer que je suis le volet noir du sport. Je ne viens pas pour leur parler de choses positives. Ils viennent souvent à reculons, mais à la fin ils viennent me taper sur l'épaule, parce qu'ils comprennent que dans le combat que l'on mène, on ne fait pas de chasse aux sorcières, on est à pour leur apprendre à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées, ou sujettes à de mauvaises interprétations."

On demande à ce que les coaches ne fassent plus la bise aux enfants

Un rapport au corps, omniprésent dans le sport. "Evidemment, il y a du contact, nous on essaie justement de le prévenir. D'entrée de saison, on demande à ce que les coaches ne fassent plus la bise aux enfants. C'est l'enfant qui décide de faire la bise ou pas. On essaie d'instaurer le check (poignée de main, ndlr). Quand on doit, sur des postures, toucher le corps d'un enfant, ou d'un ado, on le prévient. De la même manière, on essaie de faire comprendre aux enfants que si un geste est trop appuyé, il ne faut pas avoir peur de le dénoncer. Il y a une différence entre un geste anodin, pas fait exprès, et un geste appuyé."

Des signes avant-coureurs

"Les victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles, ou de maltraitance, vont envoyer des signaux. Il faut prendre en considération tout changement comportement que peut avoir un enfant. Il faut savoir capter ces signaux, il faut les connaître et c'est pour cela qu'il faut former les professionnels."