Agressions sexuelles dans le sport : "Les enfants comprennent plus facilement quand on parle avec leurs mots"

Une sensibilisation aux risques de violences sexuelles et de harcèlement dans le sport était organisée mercredi 6 et jeudi 7 octobre à Auxerre. Ces deux journées étaient destinées aux enfants, aux éducateurs sportifs et au grand public, avec l'association "Colosse aux pieds d'argile" reconnue pour la pertinence de son travail. Marion Meynet, intervenante régionale de l'association a animé ces journées auxquelles peu de clubs ont répondu.

France Bleu Auxerre - Le sujet des violences sexuelles dans le sport est-il encore tabou ?

Marion Meynet - Oui, le sujet est tabou, d'autant plus que la sexualité de manière générale est tabou. On en parle très peu à l'école et dans les familles. C'est donc encore plus difficile de parler de violences sexuelles quand on en a été victime.

Il faut être vigilant et surtout à l'écoute...

Oui, notre objectif c'est que les éducateurs et entraîneurs sachent protéger les jeunes, faire des signalements quand il y a besoin et se protéger eux aussi. On préconise certaines attitudes à avoir et observer dans une charte qui s'appelle la charte des Colosses.

Vous avez rencontré des enfants à Auxerre venus vous écouter, quelle a été leur réaction ?

J'ai eu de jeunes enfants âgés de 8 à 10 ans. Notre vocabulaire n'est pas le même. On ne parle pas de violences sexuelles avec ces jeunes-là. On parle des parties intimes et de ce qu'ils ont droit de faire avec leur corps et de ce que les autres n'ont pas le droit de faire avec leur corps. Au début il y a des rires mais çà devient assez vite sérieux. Ils ont une maîtrise du vocabulaire que j'ai trouvé pertinente. Ils en ont parlé en rentrant chez eux et ça c'est très important.

Les enfants ne se rendent pas forcément compte de ce type de violence...

Exactement, c'est pour cela que l'on aborde le sujet aussi avec des ressources très ludiques comme des vidéos sous forme de dessins animés. Les enfants comprennent beaucoup plus facilement quand on leur parle avec leurs mots.

Il y a des signaux qui sont envoyés par les victimes ?

Oui, et les violences peuvent être multiples. On identifie plusieurs signaux selon les tranches d'âges. La plupart du temps, il y a un changement de comportement. À partir de trois signaux, il faut réagir et en parler. Cela peut aller jusqu'à la scarification mais ça peut être aussi une personne qui commence à faire des mensonges ou qui devient subitement très réservée.

Dans le sport, le rapport au corps est toujours particulier...

Bien sûr, c'est pour ça qu'on intervient dans le milieu sportif. C'est un vivier d'enfants et il y a cette proximité entre l'entraîneur et les athlètes. Il y a aussi du bon sens. Un entraîneur de gym m'a dit : "nous, on est obligé d'avoir le contact avec l'enfant". Il faut que dès le début de l'année les choses soient dites aux enfants : "On est obligé de vous toucher, si cela vous dérange, dites-le nous et on va s'adapter." Il faut toujours être dans l'écoute et l'échange.

Il faut aussi après un accompagnement des victimes...

Bien sûr. Notre association dispose d'une cellule d'accompagnement avec des services juridiques et psychologiques. Une fois qu'on a eu le signalement, les victimes sont prise en charges. Le message à retenir c'est qu'il faut en parler. Parler c'est déjà commencer à s'en sortir.