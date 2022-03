Agressions sexuelles : tous les sports sont touchés, prévient l'association Colosse aux pieds d'argile

"Ne laissons pas les violences gagner du terrain". C'est le slogan de Colosse au pieds d'argile. Fondée en 2013 par un ancien rugbyman victime d'agressions sexuelles pendant son enfance et son adolescence, l'association lutte contre toutes les formes de violences dans le sport.

" Il n' y a pas que les violences sexuelles", explique Fabien Robert, référent de l'association pour les Pays de la Loire. "Les violences morales, les violences physiques sont fréquentes parce que dans le sport, déjà, on a un rapport au corps qui est différent. On l'amène à ses limites parfois. Et donc, on a aussi cette notion de douleur ou d'acceptation de l'effort qui peut biaiser certains comportements qui, vu de l'extérieur, sont considérés comme des comportements violents".

Agressions sexuelles, bizutage, harcèlement, tous les sports sont touchés mais "potentiellement, le risque est plus grand pour les sports individuels puisqu'on se retrouve avec des relations duel entraîneurs pratiquants". Exemple dans le patinage où l'ancien entraineur Gilles Beyer a été mis en examen pour harcèlement et agression sexuelle en janvier 2021. Plusieurs patineuses dont l'ancienne championne Sarah Abitbol ont dénoncé ses agissements passés sous silence.

Libérer la parole

Car les clubs et les dirigeants étouffent parfois ces affaires reconnait Fabien Robert " Malheureusement, oui. Parfois, la politique de la structure, c'est on en parle pas vers l'extérieur, _on règle ça entre nous pour ne pas entacher la réputation de la structure ou des athlètes qui sont parfois de haut niveau_. Aujourd'hui, si on intervient dans les clubs et les structures, c'est pour qu'il y ait une transparence totale pour aider les victimes, dans un premier temps, et ensuite que ça ne se reproduise pas".

Encore faut-il que les victimes puissent s'exprimer. "Elles doivent sortir de la peur ou de la honte que l'agresseur fait peser pour trouver le courage pour parler. C'est vraiment la première étape, c'est de parler. Pour un enfant, de trouver un adulte en qui il a confiance pour être accompagné et pouvoir ensuite mettre des procédures en place".

Des conseils et des techniques pour prévenir les risques d'agression

Colosse aux pieds d'argile propose des outils pour prévenir le risque d'agression. "Nous proposons aux dirigeants une charte de recommandations construite à partir de témoignages et de situations réelles". En identifiant d'abord les espaces propices à ces dérives. "Ce sont les vestiaires, les douches, les transports, l'hébergement". L'association rappelle aux clubs quelques gestes simples : "Dans les vestiaires, par exemple, la porte doit rester fermée pour ne pas favoriser le voyeurisme des adultes ou d'autres personnes." Autre exemple, "on demande aux enfants et aux adolescents d'avoir leur portable éteint et dans leur sac. Ça évite qu'ils puissent prendre des photos ou des vidéos entre eux".

Et puis Fabien Robert insiste sur cette culture de la vigilance des responsables des clubs, notamment au moment du recrutement des éducateurs. "Les éducateurs sportifs professionnels ont une obligation d'avoir une carte professionnelle qu'ils doivent renouveler tous les cinq ans. Et c'est grâce à cette carte que le Ministère des Sports peut avoir accès à des fichiers et voir si cet adulte a le droit d'encadrer des mineurs". Quant aux bénévoles, les fédérations sont en train de mettre en place des contrôles d'honorabilité élargis pour contrôler ceux qui ont des fonctions d'encadrement ou des fonctions de dirigeant.

L'association Colosse aux pieds d'Argile et le CDOS de la Sarthe organisent une réunion publique ce jeudi soir à Montval-sur-Loir. Rendez-vous à 19H salle Foubert.