Attention aux tracteurs sur les routes cet été

Cet été les routes de campagnes risquent d'être encombrées. En raison des contraintes sanitaires pour voyager à l'étranger, les vacanciers resteront en France. Mais la période estivale est aussi celle de la moisson et des récoltes. L'été est le moment de l'année où les accidents de circulation avec les engins agricoles sont les plus nombreux. La conduite des agriculteurs est-elle en cause ? L'Assurance Prévention, l’association des assureurs français a publié ce mardi une étude détaillée que vous dévoile France Bleu.

42% des accidents avec un tracteur en été

Labours, semailles, moissons, vendanges, les agriculteurs passent en moyenne 10 heures par semaine sur la route. Une durée en hausse au cours des dix dernières années pour 23 % des exploitants agricoles. Sans surprise, la saison où ils circulent le plus est l’été (49 %) en raison des récoltes dans les champs. Les mois de juin à août concentrent d’ailleurs 42 % des accidents corporels impliquant un tracteur agricole entre 2013 et 2017, soit 38 % de la mortalité dans ces accidents.

98 % des agriculteurs se disent attentifs

La majorité des agriculteurs estiment que la cohabitation avec les autres véhicules se passe bien. 87% se sentent en sécurité sur la route. La quasi totalité (98%) a le sentiment d’être attentifs aux autres usagers, mais seulement 62% estiment que la réciproque est vraie.

Les conducteurs d'engin agricole ne veulent pas abimer leur outil de production qui représente un investissement. Une moissonneuse batteuse coute entre 100 00 et 500 000 euros en moyenne. Pour éviter l'accident ils prennent des précautions pour la sécurité des autres usagers :

96 % vérifient l’état de l’engin avant de prendre la route

93 % essaient de se garer dès que possible pour laisser passer les autres véhicules

77 % nettoient derrière leur passage s’ils salissent la chaussée (comme prévu dans l’ article R 116-2-4 du code de la voirie routière)

du code de la voirie routière) 59 % adaptent leurs horaires pour éviter les heures de pointe

Mais 83 % des agriculteurs avouent des comportements dangereux sur la route

Malgré ces précautions, les conducteurs d'engin agricoles ne sont pas irréprochables. Ils indiquent adopter au moins un comportement dangereux sur la route surtout chez les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans :

44 % roulent avec une mauvaise visibilité de la route et des autres usagers

de la route et des autres usagers 34 % ne mettent pas systématiquement leur ceinture

​​32 % roulent avec un véhicule surchargé

31 % utilisent leur téléphone à la main

24 % n’utilisent pas les feux adaptés comme le gyrophare ou les clignotants

18 % dépassent la vitesse maximale autorisée sur la route pour leur engin agricole

Point positif, seuls 2 % disent qu’il leur arrive de rouler en ayant consommé de l’alcool ou des drogues. L’alcool est ainsi moins en cause dans les accidents de véhicules agricoles que de voitures par exemple.

"Sur la route cultivons la prudence"

L’étude montre d’ailleurs que 43 % des agriculteurs jugent que l’information et la prévention en matière de risques routiers liés aux véhicules agricoles sont insuffisantes. Une campagne de prévention "Sur la route, cultivons la prudence" se déroule actuellement avec 3 agriculteurs racontent en vidéo leur manière de rouler et nous livrent leurs conseils. Plus d’informations : cultivons-la-prudence.fr