Agriculture : comment fonctionne le service de remplacement des exploitants ?

A la ferme des Valliers, sur la commune de Coulons, Vanessa Krantz se sent comme chez elle, entourée des chiens de la maison. Depuis une dizaine d'années, cette fille d'agriculteurs est salariée au service de remplacement des agriculteurs du Loiret. "Je suis arrivée au service un peu hasard après avoir fait plusieurs métiers. Là, c'est la première fois que je reste aussi longtemps sur un poste". Vanessa tourne sur une dizaine de ferme dans le Giennois, essentiellement pour faire de la traite. "J'adore le contact avec les animaux et en plus, ça me laisse du temps en journée."

" C'est vrai qu'il faut avoir confiance"

Depuis quelques semaines, Vanessa est postée essentiellement à la ferme des Valliers, chez Emma et Morgan. Ce jeune couple a repris l'exploitation laitière fin 2021. "On avait déjà l'habitude de faire appel au service de remplacement pour nous accorder du temps et des loisirs. Et là, j'ai eu quelques complications avec ma grossesse. Je ne peux plus travailler à la ferme " raconte Emma. Du jour pour le lendemain, une solution a donc été trouvée avec le service de remplacement. Pour les agriculteurs, ce n'est pas toujours facile de laisser les clés de leurs fermes à quelqu'un d'autre. " C'est vrai qu'il faut avoir confiance. Là, on a la chance d'avoir Vanessa qu'on connaissait déjà et tout se passe bien" explique Emma.

Plusieurs formules possibles pour les agriculteurs

Départs en vacances, maladies, formation : ce sont les principaux motifs de remplacements pour les agriculteurs. Dans le Loiret, ils sont 300 à adhérer au service mais 160 qui font appel à lui régulièrement . L'agriculteur peut avoir un besoin ponctuel : le service lui trouve un remplaçant ou l'agriculteur peut lui même choisir son remplaçant. Dans tous les cas, le service s'occupe de faire tous les papiers. L'exploitant peut aussi intégrer un groupe " Assurance Remplacement", ce sont plusieurs exploitations qui se partagent un même salarié du service sur l'année. "Evidemment, tout le monde se dit, on aura tous besoin de lui en même temps" explique Sylvia Thomas, animatrice au Service de remplacement du Loiret. "Mais, en fait, c'est une question d'organisation. Il faut que son emploi du temps soit bien établi dès le départ. Il y a des groupes " Assurance Remplacement" qui fonctionnent depuis 15 ans dans le Loiret sans problème."

Des besoins de remplaçants cet été

Actuellement, le service de remplacement des agriculteurs compte 5 salariés et plus de 130 CDD qui sont appelés à la mission. Mais, il y a parfois plus de demandes que de remplaçants disponibles. " Sur début août par exemple, on est un peu tendu. On cherche des gens pour remplacer en élévage sur le Giennois et le Montargois ou encore en grandes cultures près d'Orléans" détaille Sylvia Thomas. " C'est une super expérience pour ceux qui sortent du lycée agricole ou qui veulent se lancer" insiste Sylvia Thomas. Côté rémunération, ça commence à 14 euros brut de l'heure et les frais kilométriques sont pris en charge à hauteur de 35 centimes du kilomètre au delà des 20 km.

