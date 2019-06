VIDEO - Les agriculteurs du Gard ouvrent leur magasin à Nîmes

Nîmes, France

Des fruits et légumes de saison, des fromages, des produits laitiers, de l'huile d'olive, du riz, de la confiture, de la charcuterie et plus de 600 références de vins du Gard et de la région. C'est ce qu'on peut trouver dans ce Mas des agriculteurs qui ouvre ce mercredi, route de Saint Gilles, à Nîmes. Le projet a été lancé il y a 4 ans par Dominique Granier, l'ancien président de la Chambre d'agriculture du Gard. L'objectif : permettre aux agriculteurs du département de vendre directement leurs productions aux consommateurs, au juste prix. " Qu'il soit rémunérateur pour l'agriculteur et qu'il soit accessible au consommateur. précise Patrick Viala, le président de la SAS. "

Patrick Viala, président de la SAS qui exploite le Mas des agriculteurs Copier

Ils sont aujourd'hui plus de 3000 professionnels à avoir investi 400 000 euros de capitaux dans la SAS (société à actions limitées) qui exploite le magasin. Un capital qui reste encore ouvert.

Un outil économique pour les agriculteurs du Gard

Le bâtiment, en verre et en pierres du Gard a été conçu pour être un véritable outil économique pour les producteurs gardois. Plusieurs restaurants nîmois viendront s'y approvisionner. Magali Saumade, la présidente de la Chambre d'agriculture espère également attirer les professionnels de la restauration collective. "Ils n'auront plus d'excuses, dit-elle, car nous pouvons les fournir". Les consommateurs eux pourront venir directement sur le site ou passer commande sur internet et la récupérer grâce au drive. "Nous vivons dans un monde qui évolue et là, c'est la preuve que les agriculteurs savent se mettre au niveau de l'attente des consommateurs."

Magali Saumade, la présidente de la Chambre d'agriculture du Gard Copier

Un restaurant au mois de septembre

Dès le mois de septembre, une boucherie ouvrira également dans le magasin. Juste à côté, un restaurant tenu par le chef Olivier Douet (Lisita). Des ateliers thématiques seront également proposés régulièrement avec les producteurs. De quoi rendre fier Dominique Granier l'ancien président de la Chambre d'agriculture. "C'est une première dit-il. C'est la première fois qu'une chambre d'agriculture porte un projet aussi gigantesque. Un projet de presque 5 millions d'euros."

Dominique Granier, l'ancien président de la Chambre d'agriculture Copier

Le Mas des agriculteurs est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30. Le dimanche amtin de 9h à 12h30. 11 salariés y travaillent.

Des fromages et des produits laitiers © Radio France - Sylvie Duchesne

Toutes les huiles d'olive du Gard © Radio France - Sylvie Duchesne