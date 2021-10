Agriculture : l'association "Solidarité Paysans Limousin" vient au secours des agriculteurs en difficulté

L'agriculture est un secteur qui a particulièrement souffert de la crise sanitaire. Les difficultés financières et familiales se multiplient dans la profession, parfois jusqu'au drame. En effet, le monde agricole a le taux de mortalité par suicide le plus élevé de toutes les catégories sociales en France. Heureusement, des associations comme "Solidarité Paysans Limousin" lui vient en aide. En 2020, 227 exploitations en difficulté ont été soutenues par SPL dans la Région.

Tous les jours, les 39 bénévoles de l'association rencontrent des exploitants agricoles endettés ou administrativement dépassés :"généralement dès qu'ils ont des difficultés les agriculteurs s'isolent. Nous sommes là pour briser cet isolement en dialoguant, en leur donnant des pistes pour s'en sortir", insiste Chantal De Plasse, bénévole pour SPL.

Dans l'incapacité de payer ses factures, l'an dernier Nathalie, productrice de fruits rouges, a bénéficié des conseils des bénévoles de l'association :"sans eux je n'aurais peut-être plus mon exploitation. Ils m'ont aidée lors de mon redressement judiciaire et aujourd'hui je respire. J'ai retrouvé de la trésorerie et une solution à mes problèmes."

En aucun cas, l'association ne veut se substituer aux agriculteurs. Elle oriente, elle écoute, elle soutient, elle conseille mais ce sont les exploitants qui effectuent les démarches. En effet, l'objectif est de les aider à retrouver leur dignité en reprenant le contrôle de leur situation et de leur vie.

Pour contacter "Solidarité Paysans Limousin" vous pouvez appeler au 05.87.50.41.18 ou splimousin@gmail.com