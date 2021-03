Agriculture : "la loi Egalim n'est qu'un écran de fumée" juge le sénateur de Haute-Loire Laurent Duplomb

Alors que les agriculteurs ont de nouveau manifesté mardi partout en France pour réclamer une plus juste rémunération pour leurs produits, les sénateurs Les Républicains ont présenté 20 propositions sur l'agriculture et l'alimentation. "Il faut retrouver de la compétitivité en France", martèle le sénateur Les Républicains de Haute-Loire Laurent Duplomb, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire, qui a également critiqué une fois de plus la loi Egalim. "Ce n'est qu'un écran de fumée."

Moins de normes pour nos agriculteurs, plus de contrôles des produits importés

Selon le sénateur, qui est lui-même agriculteur, il y a à la fois un problème de normes trop importantes pour les agriculteurs français, et en même temps un laxisme dans les importations de produits étrangers. "Les transpositions en règles européennes et les lois finissent par amplifier les contraintes au niveau de l'agriculture française, alors la France ouvre ses portes à de plus en plus d'importations qui, pour la plupart, ne respectent pas nos normes."

D'après Laurent Duplomb, la montée en gamme des produits français a des effets pervers. "Les deux tiers des consommateurs qui ne pourront pas payer ces produits haut de gamme seront condamnés à acheter des produits importés puisqu'on ne permet plus à nos agriculteurs de le faire. L'agriculture a toujours su faire, d'un côté des produits haut de gamme, notamment avec les appellations d'origine contrôlée, et de l'autre des produits de masse pour 60 à 65% de la population française et qui sont quand même des produits de qualité."

"Le problème, c'est que quand on joue sur des problématiques de compétitivité en mettant sans arrêt des boulets aux pieds de l'agriculture française, nous ne sommes plus compétitifs", ajoute le sénateur. "Il y a aussi une naïveté des autorités concernant ce qui arrive sur notre continent et dans notre pays, avec de plus en plus de produits qui ne correspondent pas à nos normes. C'est une concurrence totalement déloyale", juge Laurent Duplomb.