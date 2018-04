On connaissait les fromages des Pays de Savoie, voici désormais l’Agneau Pays de Savoie. La marque vient d’être lancée par le comité Interviandes des Savoie. Son objectif, offrir en circuit court un produit de qualité aux consommateurs et assurer la pérennité des éleveurs locaux.

La date n’a pas été choisi au hasard. "Pâques et sa tradition de l’agneau, un repas primordial pour de nombreuses familles, c’était pour nous le meilleur moment pour lancer notre marque", reconnait Nathalie Montfalcon. Cette marque, c’est l’Agneau Pays de Savoie. "Nous l’avons mise en place car actuellement le contexte est favorable aux produits locaux et à ce système des circuits courts", détaille la responsable du comité Interviandes des Savoie.

Le cahier des charges de cette marque agneau des Savoie prévoit que l’agneau doit être d’origine française. "Et il doit être élevé et engraissé au moins six mois par un éleveur installé en Savoie ou Haute-Savoie", poursuit Nathalie Montfalcon. L’alimentation de l’animal est également contrôlée. "Elevé à l’herbe ou en alpage". L’abattage, la découpe et la transformation sont également réalisés localement dans un atelier des Pays de Savoie.

Comme le contexte est favorable aux produits locaux, on a voulu créer cette marque Agneau Pays de Savoie. Les gens ont confiance parce qu'ils savent qu'on est intransigeant sur la façon de travailler sur nos exploitations." - Nathalie Montfalcon, Interviandes des Savoie

Mieux écouler la production

Pour l’instant, cinq agriculteurs (tous en Haute-Savoie) se sont lancés dans cette aventure. "C’est pour moi l’assurance d’écouler ma production et le vendre à un prix raisonnable", indique un éleveur de Menthonnex-en-Bornes. Reste maintenant à l’agneau des Savoie de trouver sa place sur les étals des bouchers et à séduire les consommateurs.

Pierre Demolis est éleveur à Menthonnex-en-Bornes (Haute-Savoie) et il s'est lancé dans l'aventure de la marque Agneau Pays de Savoie. © Radio France - Richard Vivion