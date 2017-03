Agroparc continue son développement

Crée il y a 25 ans pour être un lieu de dédié à l'industrie agro-alimentaire, à l'entreprise et à la formation Agroparc est devenu un quartier à part entière, avec des commerces et des logements. Deux pôles de compétitivité s'y côtoient : Terralia et Pégase.

Agroparc est situé au bord de la nationale 7, la route de Marseille à Avignon. 500 PME y voisinent avec de grands groupes internationaux (mac Cormick, Naturex ...)

3000 et bientôt 4000 étudiants y préparent l'avenir.

Sur les 200 hectares du site 30 restent à aménager et quelques nouveaux projets viennent de sortir de terre ou de voir le jour.

A venir la création dans la zone aéroportuaire d'un nouveau secteur pour abriter de grands espaces techniques. Un hôtel va aussi être construit, à coté du siège du Grand Avignon, un bâtiment en structure bois qui accueillera aussi des bureaux et la construction de 30 logements dans le secteur nord va faire l'objet d'un concours d'architectes. Tout cela en respectant l'esprit campus, avec beaucoup d'espaces verts et peu de barrières et encore quelques agriculteurs, avec pourquoi pas un troupeau de moutons pour entretenir les vastes pelouses de ces anciennes terres agricoles reconverties en ville moderne.

Un projet d'habitat participatif est aussi en train d'éclore, c'est Etoilie, et les transports doux permettront de désenclaver ce nouveau quartier déjà desservi par des bus à haute fréquence. La proximité de la gare de Montfavet permet d'imaginer aussi d'autres moyens de transport que le tout automobile. Cécile Helle maire d'Avignon

Mais faire d'une zone d'activité un vrai quartier ça veut dire y développer aussi des loisirs !

On peut travailler à Agroparc, on peut aussi s'y loger, encore faut il y vivre ! Pouvoir profiter de son temps libre dans ce quartier construit comme un campus riche en espaces verts et sans barrières. Jean-Marc Roubaud président du Grand Avignon y est très favorable