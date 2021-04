Ai-je le droit d'aller en Italie ou en Suisse ce week-end ? Et de faire mes courses à plus de 30 km ?

Plusieurs auditeurs de France Bleu Pays de Savoie nous ont interrogé sur ce qu'il était possible de faire, ou ne pas faire, ce week-end, durant les vacances scolaires. Alors que les restrictions de déplacement se poursuivent sur le territoire national en raison de l'épidémie de Covid-19, voici les réponses apportées par la préfecture de Savoie à vos questions.

J'habite en Savoie, ai-je le droit de me rendre dans l'Ain chez un petit producteur ?

"Je peux me déplacer librement entre 6h et 19h dans un rayon de 10 km autour de ma résidence et je dois être en mesure de présenter, en cas de contrôle, un justificatif de résidence. Tous les autres déplacements situés en dehors de ce rayon de 10 km doivent être couverts par un motif dérogatoire".

Les motifs dérogatoires sont énumérés dans l’attestation de déplacement dérogatoire : motif familial pour garde d'enfants, visite à un proche vulnérable, ou encore péril immédiat dans votre maison secondaire (type inondation ou incendie), à condition de pouvoir prouver le caractère impérieux et urgent liés aux dégâts.

"L’interdiction de déplacement en journée se combine avec un régime de couvre-feu comportant des motifs plus limités pour sortir de chez soi entre 19h et 6h".

J'habite en Haute-Savoie, ai-je le droit d'aller pique-niquer en Italie ou en Suisse ?

"Concernant les déplacements depuis le territoire métropolitain vers l’espace européen (dont l'Italie et la Suisse font partie), pour être autorisés, ils doivent entrer dans les motifs généraux posés par l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 modifié : motif professionnel, motif familial ou de santé impérieux".

"Je dois être en possession d'un justificatif de résidence, d'une attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie et d'un justificatif du motif dérogatoire invoqué. Pour entrer en France, je dois présenter un test PCR négatif de moins de 72h".

Ai-je le droit d'aller chez un commerçant situé dans un rayon de 30km ?

"Je peux aller chez un commerçant situé à plus de 10km de mon lieu de résidence dans un rayon de 30km maximal entre 6h et 19h, si effectivement je ne peux effectuer ces courses de première nécessité dans un rayon de 10km".

"Pour cela, je dois cocher la case 6 de l'attestation de déplacement dérogatoire indiquant : déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour les retraits de commandes, ou pour bénéficier de prestations de service".

"Je dois également être en possession d'un justificatif de résidence et être en mesure de justifier qu'il n'y a pas de commerçants dans un rayon de 10km autour de ma résidence qui vend les produits de première nécessité dont j'ai besoin".

