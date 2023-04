Aïd-al-Fitr : les musulmans célèbrent la fin du Ramadan à La Rochelle

Plus de 2.000 fidèles se sont réunis à l'Espace Encan de La Rochelle pour l'Aïd-El-Fitr

Ce vendredi 21 avril, l'Espace Encan de La Rochelle a servi à plus de 2.000 musulmans pour l'Aïd-al-Fitr. Cette journée de célébration marque la fin du Ramadan, mois sacré de l'islam, consacré au jeûne et à l'introspection. Un moment important pour les fidèles qui, depuis le 22 mars, se privent de tout plaisir afin de se reconnecter à ce qui est important : "la solidarité, la paix, le calme et l'entraide" explique Yanis, étudiant rochelais venu prier avec ses amis.

Aïd Mubarak

Pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd, Nina l'une des organisatrices, annonce "Aïd Mubarak" à toutes les femmes qui rentrent du "côté des sœurs". Pour cet appel à la prière matinale, l'Espace Encan est divisé en deux, d'un côté les croyants, de l'autre les croyantes et les enfants. Mais d'un côté, comme de l'autre, l'excitation est la même, "je suis fier d'être allé jusqu'au bout du Ramadan et d'avoir fait ça avec ma fille" affirme Abdel-Malik, "depuis qu'elle est petite, je ne lui impose pas l'islam, chaque année elle fait le Ramadan d'elle-même" rajoute-t-il en parlant de Shaïna, sa fille.

Après la prière réalisée par l'imam de La Rochelle, les fidèles vont se réunir en plus petit comité, en famille ou entre amis, "pour partager un grand festin bien mérité, j'ai fait du Tchep, un plat guinéen avec du riz, des tomates, des carottes et des aubergines" détaille Nina. Avec elle, Inès est algérienne, ce qu'elle attend le plus, ce sont les gâteaux de sa maman, "des cornes de gazelle, des makrout, des zlabia".

Si la communauté musulmane de la Charente-Maritime s'est réunie à l'Espace Encan, c'est parce que la mosquée de La Rochelle n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. Et encore, le grand hall du palais des congrès se remplit très rapidement, "il va falloir se serrer et décaler les tapis de prière" annonce Nina aux dernières arrivées.