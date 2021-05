À Paris, la Grande Mosquée s'organise pour célébrer l'Aïd

Cette année, Lyna fêtera l'Aïd en petit comité. La pandémie lui fait renoncer aux habituels repas de famille et visites aux amis, moments forts de la fin du ramadan. Mais ce n'est pas la seule tradition mise à mal par le Covid. "On va limiter les déplacements notamment à la mosquée pour la prière. Par précaution, ma mère préfère ne pas y aller", explique la parisienne.

D'autres n'envisagent pas de se passer de cérémonie. Pour être certain d'avoir une place Mehdi est prêt à se lever tôt "à six heures" s'il le faut. "Je vais prendre mes dispositions pour arriver le plus tôt possible. Je vais essayer d'assister à la première prière vers 9h."

Deux offices à la Grande Mosquée

À la Grande Mosquée de Paris, près de 15 000 fidèles se réunissent chaque année pour l'Aïd el-Fitr. Il a donc fallu adapter le déroulement de la journée pour que les jauges sanitaires soient respectées. "Avant l'office la mosquée sera déjà pleine, expose Khaled Larbi, imam référent de la Grande Mosquée. C'est pour cette raison que Monsieur le Recteur a choisi de faire deux offices."

Le sol de la mosquée est tapissé de carrés rouges et verts, des indications pour les fidèles, mises en place depuis le premier déconfinement en 2020. "Quand un fidèle est dans un carré vert, il n'a personne ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Chacun a quatre mètres carrés autour de lui", reprend Khaled Larbi.

Pour ceux qui n'auront pas pu rentrer, la mosquée prévoit une retransmission en direct.